Nekaterim Rusom je to uspelo kljub vojni #vŽivo

Najbogatejši Rusi so v preteklem letu povečali svoje premoženje za 152 milijard dolarjev (slabih 137 milijard evrov), k čemur so prispevali visoke cene naravnih virov in okrevanje po ogromnih denarnih izgubah, ki so jih doživeli takoj po začetku vojne v Ukrajini, poroča Forbes.

Ključni poudarki dneva:



10.41 V Belgorodu našli novo bombo, evakuirali so okoli tri tisoč ljudi

Rusija ima na seznamu 110 uradnih milijarderjev, 22 več kot leto prej, poroča ruska izdaja Forbes, ki pravi, da se je njihovo skupno bogastvo povečalo s 353 na 505 milijard dolarjev, ko je bil seznam objavljen lani.

"Na lanske rezultate ocenjevanja so vplivale tudi apokaliptične napovedi o ruskem gospodarstvu," so zapisali pri Forbesu in dodali, da je skupno bogastvo ruskih milijarderjev leta 2021, pred začetkom vojne, znašalo 606 milijard dolarjev, poroča Reuters.

V ruskem mestu Belgorod so včeraj evakuirali okoli tri tisoč ljudi, potem ko so v bližini območja, kjer je v četrtek rusko lovsko letalo odvrglo eksploziv, našli bombo, poroča ruski državni medij TASS, ki se sklicuje na lokalne službe za nujno pomoč.

Po evakuaciji občanov iz 17 stanovanjskih objektov so na teren odšli strokovnjaki za razstrelitev. Uradniki so na koncu sporočili, da ni nevarnosti eksplozije. Guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov je povedal, da so bombo odstranili in da se ljudje postopoma vračajo v svoja stanovanja.