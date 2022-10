Se bo Nemčija zaradi "naftnega davljenja" maščevala Savdski Arabiji?

Odločitev članic Opeca+ na čelu s Savdsko Arabijo o zmanjšanju količin načrpane nafte je pognala cene črnega zlata kvišku. To je slaba novica tudi za Nemčijo. Bo največje evropsko gospodarstvo v slogu ZDA ohladilo odnose s Savdsko Arabijo? Nekateri menijo, da bi bila to slaba zamisel.

Odločitev Opeca+ o zmanjšanju črpanja nafte je razjezila zlasti Bidnovo administracijo, saj višje cene bencina pred novembrskimi vmesnimi kongresnimi volitvami koristijo Trumpovim republikancem. Številni v ZDA so tudi prepričani, da so s to odločitvijo Savdijci v času vojne v Ukrajini stopili na stran Putinove Rusije.

Ameriška napoved o ohladitvi odnosov s Savdsko Arabijo

Demokratski senator Bob Menendez, predsednik senatnega odbora za zunanje zadeve, je celo pozval k zamrznitvi ameriškega sodelovanja s Savdsko Arabijo, vključno z vojaškim in varnostnim sodelovanjem. Tudi ameriški predsednik Joe Biden je napovedal spremembo ameriške politike do Savdske Arabije.

Nemški novinar Gabor Steingart pa v svoji kolumni v nemškem mediju Focus odsvetuje nemški vladi, da bi sledila Američanom pri napovedani zaostritvi odnosov s Savdsko Arabijo ali da bi celo uvedla gospodarske sankcije proti največji izvoznici nafte na svetu.

Steingart Nemčiji svetuje, da pred morebitnimi sankcijami proti Savdski Arabiji preuči sedem naslednjih dejstev.

Prvo dejstvo

Evropa dobi skoraj 30 odstotkov svoje nafte iz držav Opeca. Nemčija s pomočjo teh držav pokrije 17,4 odstotka svojih potreb po nafti. Za nameček Opecova nafta še nikoli ni bila bolj dragocena kot danes, ko po plinovodih ne priteka dovolj plina.

Drugo dejstvo

Tudi pri utekočinjenem zemeljskem plinu so arabske države zelo pomemben dobavitelj za Evropo in Nemčijo. Katar je trenutno za ZDA na drugem mestu lestvice najpomembnejših dobaviteljev utekočinjenega zemeljskega plina. Lani je Katar Nemčiji dobavil 16 milijonov ton utekočinjenega plina. Z letom 2024 bo Katar še povečal dobavo utekočinjenega plina Evropi in Nemčiji.

Tretje dejstvo

Države Opeca uvozijo za 19,6 milijarde evrov nemških izdelkov, Nemčija pa iz držav Opeca uvozi za 8,2 milijarde evrov blaga. Nemčija ima presežek v trgovinski menjavi z območjem držav Opeca. Te države skupaj so na 17. mestu največjih nemških trgovinskih partnerjev.

Četrto dejstvo

Nemčija v arabskih državah pogosto izvaja zelo velike gradbene projekte. Siemens Mobility na primer v Egiptu gradi prvo zelo hitro železniško progo med Rdečim in Sredozemskim morjem. Projekt je dobil vzdevek Sueški prekop na tirih.

Peto dejstvo

Savdska Arabija je za Združenimi arabskimi emirati druga največja nemška trgovinska partnerica v arabskem prostoru. Nemčija je peti največji uvoznik v Savdsko Arabijo. Nemčija v Savdsko Arabijo izvaža stroje in vozila ter kemične, farmacevtske, elektrotehnične, finomehanske in optične izdelke. Oznaka Made in Germany ima dober sloves v Savdski Arabiji.

Šesto dejstvo

S savdskim programom za gospodarsko reformo (Vision 2030 oziroma Vizija 2030) se bo gospodarstvo v Savdski Arabiji dodatno razvilo, pri čemer nemško gospodarstvo upa, da bo soudeleženo pri tem razvoju. Drugače kot v državah EU v Savdski Arabiji pričakujejo nadpovprečno gospodarsko rast.

Sedmo dejstvo

S premoženjem v skupni vrednosti 445 milijard ameriških dolarjev je katarski državni naložbeni sklad QIA eden od desetih največjih državnih skladov na svetu. Ta sklad je v Nemčiji prisoten pri izdelovalcu cepiv CureVac (trije odstotki delnic), Siemensu (trije odstotki delnic), Deutsche Bank (6,1 odstotka delnic), ladjarju Hapag-Lloydu (12,3 odstotka delnic), Porscheju (4,9 odstotka delnic) in Volkswagnu (17 odstotkov delnic). Katarci v nadzornih odborih veljajo za tihe, sposobne in k donosu usmerjene predstavnike.

Steingart še piše, da je to, da šejki s svojim "naftnim davljenjem" mislijo nase, ne na nas, del realne politike. Z zmanjšanjem načrpane količine nafte cene nafte narastejo, kar pomeni, da Opecove države zaslužijo ravno toliko kot prej, na da bi plenile svoja naftna polja. Ekonomsko so naredili vse prav, meni nemški novinar.

O vodenju izvozno usmerjene države

"Kdor bo iz tega sklepal, da moramo zdaj Arabce vzgajati in nadnje pošiljati kaznovalne odprave, bo kmalu vse bolj osamljen. Ideja, da na svetovnem trgu odločilne vloge ne bi več igrali ponudba in povpraševanje – in s tem tudi cena –, temveč zavezanost nemškemu temeljnemu zakonu in ameriški ustavi, je naivna in premalo praktična. S takšnim odnosom lahko ustanovite versko skupnost, ne morete pa tako voditi izvozno usmerjene države. Ali bolj jasno povedano: svet ne potrebuje novih ajatol, tudi zahodnih ne," še meni Steingart.