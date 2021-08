Poplave v Turčiji terjale 38 življenj, hudourniki odnašali hiše in avtomobile #video

Število smrtnih žrtev po hudourniških poplavah in zemeljskih plazovih, ki so prizadeli črnomorsko obalo Turčije, je naraslo na 38, je v petek sporočila turška agencija za krizno upravljanje AFAD. Še posebej prizadeti so kraji Bartin, Kastamonu in Sinop. S poplavami se spopadajo tudi na severnem delu črnomorske obale v Rusiji.

Posnetki z območja kažejo, kako helikopterji rešujejo ljudi s streh hiš, ki jih je poplavilo tudi do petih metrov višine. Hudourniki so odnašali avtomobile in hiše. Uničenih je tudi več cest in mostov. Meteorologi napovedujejo nove padavine.

Prekinjena je tudi oskrba z elektriko. Najmanj 200 vasi v okolici Kastamonuja in Sinopa je ostalo v temi, so sporočili iz AFAD.

Na območju je okoli pet tisoč reševalcev, 19 helikopterjev in 500 vozil. Pri reševanju pomaga tudi vojska. Notranji minister Suleyman Soylu je že v četrtek ocenil, da gre za "najhujše poplave, ki jih je videl".

Na tem območju sicer pogosto prihaja do zemeljskih plazov in tudi hudourniških poplav, ki odnašajo vse pred seboj. Gre tudi za območje, ki ima povprečno največ padavin v Turčiji. Svoje pa k veliki škodi doda tudi stihijska in nenadzorovana gradnja zraven rečnih strug. V preteklosti je bilo prav to vzrok velike škode in velikega števila smrti.

V Rusiji razglasili izredno stanje

Obilne padavine preglavice povzročajo tudi na severnem delu črnomorske obale v Rusiji, kjer so danes pristojne oblasti zaradi obilnih poplav razglasile izredno stanje v 14 občinskih okrajih v regiji Krasnodar.

Zaradi slabega vremena je brez oskrbe z elektriko ostalo 29.000 ljudi. Po podatkih ruskih oblasti je število gospodinjstev v regiji, ki jih je prizadela poplava, preseglo 1.300, reševalci so evakuirali več kot 450 ljudi, vključno s turisti. Poplavilo je tudi del regionalne avtoceste, so sporočile oblasti. Reševalci so iz poletnega tabora v regiji prav tako evakuirali skoraj tisoč otrok.

Putin zaskrbljen nad obsegom naravnih katastrof v državi

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obseg naravnih katastrof, ki so letos prizadele Rusijo, opisal kot "neprimerljiv". Lokalne oblasti je pozval, naj bodo pripravljene iz območij, ki so jih prizadeli gozdni požari, evakuirati še več ljudi in jim zagotoviti finančno podporo.

"Na jugu Rusije mesečna količina padavin zdaj pade v nekaj urah, na vzhodu pa se gozdni požari v sušnih razmerah hitro širijo," je na videokonferenci o učinkih sibirskih gozdnih požarov dejal Putin. Zavzel se je za sistematično ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam. Lokalne oblasti je pozval, naj začnejo oblikovati načrte za obnovo hiš.

Na konferenci so sodelovali voditelji sibirskih regij, ki so jih prizadeli požari, in predstavniki južne regije, ki so jo prizadele poplave.

Strokovnjaki opozarjajo, da se sezona gozdnih požarov v Sibiriji podaljšuje. Zaradi podnebnih sprememb se požari prav tako pojavljajo vse pogosteje in postajajo bolj intenzivni. Ta teden je Rusija ustanovila nacionalni center za odzivanje v sili in v boj s sibirskimi požari poslala še več gasilcev. Požari so v letos najbolj prizadeti regiji Jakutija uničili več kot 9,4 milijona hektarjev zemlje.