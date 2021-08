Požari še naprej pustošijo po Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gasilci se v Italiji še naprej spopadajo s številnimi gozdnimi požari. Gasilske ekipe so danes zjutraj sporočile, da so v zadnjih 12 urah izvedle 400 intervencij. S požari se borijo iz zraka in tal. Razmere še poslabšuje trajajoča vročina in suša.

V Kalabriji so v požarih umrli že štirje ljudje, gasilci pa so za boj s požarom uporabili pet letal za gašenje. Zagorelo je tudi na območju Kampanije, kjer se nahajata Neapelj in Vezuv.

Z otoka Ischia ob obali Neaplja poročajo o velikem požaru, ki je prizadel več hiš. Gasilci so danes požar uspešno pogasili.

Na Siciliji je italijanska civilna zaščita danes opozorila na nevarnost gozdnih požarov v pokrajinah Katanija, Caltanissetta in Enna ter na ekstremno vročino na območju Palerma. Na Sardiniji so oblasti opozorile na izjemno požarno nevarnost za osrednji zahod sredozemskega otoka.

Italijanske oblasti domnevajo, da so večino požarov zanetili požigalci. Oblasti so danes na Siciliji aretirali dva osumljena požigalca.

V bližini Rima zaradi požara evakuirali več družin

Gasilci so morali zaradi požarov v bližini Rima evakuirati okoli 25 družin. Požar je prizadel območje naravnega rezervata Monte Catillo severno od mesta Tivoli, plemeni pa so se ponoči prebili v bližino stanovanjske soseske, so včeraj sporočili gasilci.

S požarom se je dopoldne borilo sedem gasilskih ekip ob podpori letala za gašenje. Na enem od posnetkov je videti požgano barako in plamene, ki so se dosegli bližino stavb. Tivoli leži vzhodno od Rima in je zelo priljubljen med turisti.