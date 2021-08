V Tuniziji 49, na Siciliji 47 stopinj Celzija, to je šele začetek vročinskega vala

Povprečne temperature v Tuniziji so avgusta okoli 30 stopinj Celzija, pravi meteorolog Scott Duncan. Po podatkih Meteorološkega inštituta je bil dosedanji rekord v Tuniziji 46,8 stopinje Celzija, izmerjena leta 1982.

Ferocious heat spreading out of North Africa into Southern Europe right now.



This is the highest temperature ever recorded in the capital of Tunisia. Average high temperature in August is usually around mid 30s Celsius.



This is just the beginning of an atrocious heatwave. pic.twitter.com/tn5xEsk2SX