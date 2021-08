V Poreču za eno uro v avtomobilu pustili dva otroka in psa, starši aretirani

Hrvaški mediji poročajo, da je poreška policija zaradi kršenja otrokovih pravic in kaznivega dejanja uboja ali mučenja živali aretirala nemška državljana, oba stara 28 let. Policija je namreč v petek zvečer prejela prijavo, da so dva otroka in pes zaklenjeni v osebnem avtomobilu nemških registrskih oznak na ulici Mateja Vlašića v Poreču.

Policisti so takoj odšli na kraj, tam so našli 28-letnega nemškega državljana, ki je tik pred prihodom policije odklenil avtomobil.

Policija je poklicala reševalno ekipo Poreč, ta je poskrbela za prvo pomoč otrokoma, oba so zaradi nastalih simptomov toplotne izčrpanosti prepeljali v puljsko bolnišnico, medtem ko je skrb za psa prevzela pristojna veterinarska ambulanta. Po ustrezni pomoči so otroka že odpustili iz bolnišnice.

Pustila sta jih v avtomobilu z zaprtimi okni

S kriminalistično preiskavo so ugotovili, da sta nemška državljana otroka in psa pustila v zaklenjenem avtomobilu z zaprtimi okni na parkirišču pred nakupovalnim središčem. Osumljenca so včeraj zvečer odpeljali v pripor istrske policije. O dogodku so obvestili pristojno državno tožilstvo in center za socialno delo.

Na istrski policijski upravi občane opozarjajo, naj otrok ne puščajo samih v vozilih, saj je posledica lahko smrt otroka ali hudo poslabšanje zdravja.

Hrvaško je v začetku junija pretresla smrt petletnega dečka, potem ko ga je oče zaradi nujnega klica pozabil v avtomobilu. V razbeljenem avtomobilu je prebil več kot sedem ur, umrl pa je zaradi vročinskega udara.