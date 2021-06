Petletnika pozabil v avtu zaradi nujnega klica. Otrok je umrl v vročini.

V Kninu so pozno popoldne v parkiranem avtomobilu našli mrtvega dečka, po neuradnih podatkih starega pet let. Ostal je zaklenjen v razgretem vozilu, poročajo hrvaški mediji.

Informacijo, da so v avtomobilu našli mrtvega otroka, je medijem potrdil tiskovni predstavnik šibeniško-kninske policije Šime Pavić, takoj pa so začeli policijsko preiskavo, ki bi pojasnila vse okoliščine te tragedije.

V preiskavo se je vključilo tudi okrožno državno pravobranilstvo. Preiskovalci in mimoidoči, ki so našli truplo, so bili ob grozljivem pogledu na pokojnega dečka, ta je ostal ujet v razbeljenem vozilu, šokirani. Deček naj bi bil star pet let, njegov oče, ki naj bi ga pustil v avtomobilu, pa je poklicni vojak v Kninu.

Dečka je oče vsako jutro pred službo zgodaj zjutraj odpeljal v vrtec in odšel na delo v kninsko vojašnico. To je storil tudi danes, a je medtem prejel nujni klic na mobilni telefon, naj čim prej pride v službo. Hrvaški mediji o drugih podrobnostih ne poročajo. Za zdaj tudi ni jasno, kako je lahko pozabil na sina in se nemudoma odzval na službeni klic ter odhitel v vojašnico. Preiskovalci domnevajo, da je otrok v jutranjem hladu zaspal v avtomobilu, medtem ko je oče vozilo zaklenil in odšel na delo.