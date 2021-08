Obilne padavine na Kitajskem terjale 21 življenj #video

Po obilnem deževju v kitajski provinci Hubei je umrlo najmanj 21 ljudi, so danes sporočile oblasti. Zaradi močnega deževja iz province poročajo o prekinjeni oskrbi z elektriko, zemeljskih plazovih in uničenih domovih. Evakuirali so skoraj šest tisoč ljudi.

"Enaindvajset ljudi je umrlo, štiri pogrešamo, odkar so v sredo območje prizadele obilne padavine," je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Ljudi reševali z buldožerji

Na posnetkih iz kraja Yicheng je bilo videti ljudi, ki so bili do pasu v vodi in v plastičnih vrečkah nosili le najnujnejše. Na območju so v četrtek zabeležili 480 litrov dežja na kvadratni meter. Reševalci so ponekod ljudi prevažali na buldožerjih.

Na najbolj prizadetih območjih pomaga več sto gasilcev ter več tisoč policistov in vojakov, so sporočili s kitajskega ministrstva za krize.

Kitajska se je v zadnjih tednih večkrat soočila z močnim deževjem in poplavami. Prejšnji konec tedna so evakuirali okoli sto tisoč ljudi v provinci Sečuan, potem ko so se sprožili zemeljski plazovi po obilnih padavinah. Prejšnji mesec pa je v poplavah v provinci Henan umrlo več kot 300 ljudi.