Pretresljivi prizori s Kitajske: žensko potegnili iz deroče vode in jo rešili pred gotovo smrtjo #video

Uničujoče poplave na Kitajskem so terjale že 33 smrtnih žrtev, več kot 200 tisoč ljudi so evakuirali z njihovih domov. Po družbenih omrežjih so zaokrožili pretresljivi posnetki ljudi, ki izgubljajo boj z naravo. Številne je deroča voda dobesedno odnesla, ruševine so povsem zalite. Avtomobili so poplavljeni, voda jih

Več kot deset mest v kitajski provinci Henan v osrednjem delu države, vključno s prestolnico Henana Zhengzhou, so v zadnjih dneh prizadele rekordne padavine, ki so jim sledile uničujoče poplave. Silovito deževje se je začelo minuli konec tedna, poplave pa so se okrepile v torek ponoči.

Število smrtnih žrtev zaradi poplav na Kitajskem narašča. Po zadnjih podatkih je življenje izgubilo že 33 ljudi.

Po spletu krožijo številni posnetki, na katerih je videti ljudi, kako se po mestnih ulicah in železniških postajah prebijajo po vodi, ki jim sega do prsi. Številne deroča voda odnaša in zdi se, da so v boju proti naravi nemočni.

Nekaj sto ljudi je ostalo ujetih na vlaku na podzemni železnici v mestu Žengžou. Umrlo naj bi najmanj 16 ljudi, nekaj je bilo ranjenih. Osem ljudi še pogrešajo, poroča CNA.