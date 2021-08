V Turčiji strmoglavilo rusko gasilsko letalo

Letalo je strmoglavilo na goratem območju Kahramanmaras. Na območje so se že podale reševalne ekipe, je sporočil tamkajšnji guverner Omer Faruk Coskun.

Vzrok nesreče še ni znan. Šlo je sicer za rusko letalo tipa Beriev Be-200. Nesrečo je potrdilo tudi rusko obrambno ministrstvo.

Na krovu letala je bilo pet ruskih vojakov in trije turški državljani. Na območje nesreče so se že podali tudi ruski strokovnjaki.

Gre za najhujše poletje v zgodovini države

Turški gasilci se sicer še vedno spopadajo s številnimi požari v naravi. Od 28. julija so jih našteli že skoraj 300 in v vladi že ocenjujejo, da gre za najhujše poletje v zgodovini države, kar se tiče požarov. Turčiji so na pomoč priskočile tudi druge države, med njimi ob Rusiji še Španija in Katar.