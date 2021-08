Požarom v Grčiji in Turčiji ni videti konca

Prebivalci delov Grčije in Turčije so se danes zbudili v nov dan groze, saj gozdni požari še naprej divjajo. Na grškem otoku Evija so lokalne oblasti opozorile, da so jih pustili na cedilu. Razmere pa niso nič boljše niti na polotoku Peloponez. V Turčiji skušajo pod nadzor spraviti še najmanj šest požarov,

"Sami smo, bliža se nam konec," je posvaril župan mesta Istiaja na otoku Evija Gianis Kocias.

Na severnem delu otoka še vedno gori več kvadratnih kilometrov gozda. Ponoči so se borili proti okoli sedem kilometrov dolgi liniji požara. Z otoka so evakuirali že več tisoč ljudi, nazadnje tudi danes, ko so jih prišli iskat s trajekti.

Namestnik ministra za civilno zaščito Nikos Hardalias je danes posvaril pred razmerami na Eviji. "Pred nami je še en težek večer, še ena težka noč," je povedal.

Kritično tudi na Peloponezu

Razmere niso nič boljše na Peloponezu, kjer gori v bližini mesta Megalopolis na jugu polotoka, požar na zahodu pa se premika v smeri notranjosti polotoka proti gozdnatemu območju Arkadia.

Po oceni Hardaliasa so se danes razmere na polotoku stabilizirale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Regionalne oblasti pozivajo k dodatni pomoči predvsem iz zraka. Ob tem pa so kritični, da gasilska letala ostajajo v bližini Aten, zaradi česar drugod po državi požari še naprej divjajo nenadzorovano. Na drugi strani gasilci trdijo, da ne morejo biti na vseh koncih hkrati in da je severno od Aten obstajala nevarnost, da se požar razširi na poseljena območja. Tudi premier Kiriakos Micotakis je v preteklih dneh večkrat poudaril, da imajo življenja prednost pred lastnino.

Evakuacija prebivalcev iz najbolj ogroženih območij v Grčiji

Na severu države le za odtenek boljše

Severno od Aten se sicer razmere stabilizirajo, saj jim je uspelo pogasiti nekaj manjših požarov. Ob umirjanju razmer pa so vidne hude posledice požarov. Po prvih ocenah je ogenj uničil več kot 300 hiš in industrijskih objektov. Hudo poškodovano je tudi električno omrežje in po ocenah pristojnih bo trajalo do 15 dni, preden bo spet stekla oskrba z električno energijo.

Grčiji so na pomoč priskočile številne države, med drugim v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite Romunija, Francija, Ciper in Poljska.

Še vedno kritično tudi v Turčiji

Tuje države pa so na pomoč v obliki letal in helikopterjev priskočile na pomoč tudi Turčiji, kjer pod nadzorom danes niso imeli še najmanj šest požarov. Gasilci so se osredotočili predvsem na provinco Mugla na jugozahodu države, kjer močan veter otežuje gašenje. Zaradi vetra se je znova razplamenel požar v provinci Aydin, ki so ga pred tem že spravili pod nadzor.

Razmere pa so se umirile v Antalyi. Gasilske enote z območja počasi umikajo in jih selijo na zahod Turčije. Po ocenah strokovnjakov so požari doslej uničili že več kot 100.000 hektarjev površin.

V Turčiji so požari prizadeli predvsem južne obalne predele

V državi medtem preučujejo vzroke požarov. V Marmarisu naj bi požar pomotoma zanetili otroci. V Bodrumu pa so zaradi suma, da so iz avta odvrgli cigaretne ogorke, aretirali tri ljudi.