Novi sumi zastrupitve z brezalkoholno pijačo na Hrvaškem

Potem ko so se v ponedeljek med hrvaškimi uporabniki družbenih omrežij pojavila opozorila pred zastrupitvami zaradi uživanja sokov in mineralne vode svetovno znanega proizvajalca pijač, so iz bolnišnice na Reki danes sporočili, da so sprejeli bolnika zaradi suma opeklin požiralnika. Podoben primer se je na Reki zgodil že maja.

Hrvaški uporabniki družbenih omrežij so v ponedeljek popoldne objavljali opozorila ljudem, naj ne pijejo sokov in mineralne vode določenega proizvajalca pijač. Pri tem so pisali, da sta dve mladi osebi zaradi hudih opeklin želodca in požiralnika že morali obiskati bolnišnico na Reki.

Kemična poškodba požiralnika

Iz reške bolnišnice so danes potrdili, da so zaradi suma kemične poškodbe požiralnika hospitalizirali eno osebo. Pojasnili so, da je njeno zdravstveno stanje stabilno, diagnostika in zdravljenje pa še potekata.

Iz zavoda za javno zdravje primorsko-goranske županije so za reški Novi list medtem potrdili, da so v analizo že prejeli prve vzorce sokov in mineralne vode znanega proizvajalca pijač, ki so jih odvzeli v nekaterih reških kavarnah. Po pisanju hrvaških medijev naj bi šlo za proizvajalca Römerquelle.

Primer sta prevzela državno tožilstvo in hrvaško notranje ministrstvo, ker je za nadzor vode, ki jo polnijo v Avstriji, odgovorna sanitarna inšpekcija državnega inšpektorata, so za hrvaški časnik Jutarnji list pojasnili s hrvaškega ministrstva za zdravstvo.

Hrvaška policija primer že preiskuje. Kot so sporočili, so prijavo prejeli 4. novembra, potem ko je gostu enega od gostinskih lokalov v središču Reke postalo slabo med pitjem brezalkoholne pijače in so ga morali odpeljati v bolnišnico. Dodali so, da razen še enega dogodka izpred časa niso prejeli nobenih drugih podobnih prijav.