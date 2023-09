Po zaužitju sardin umrla ženska, zastrupljenih še 12 ljudi

Restavracija Tchin Tchin Wine Bar v središču Bordeauxa je po navedbah zdravstvenih organov sama konzervirala sardine. Partner umrle 32-letnice je še vedno na intenzivni negi. Preostale žrtve so bili ameriški, kanadski, irski in nemški državljani.

Botulizem ima inkubacijsko dobo od nekaj ur do nekaj dni. Bolezen se konča s smrtjo v od pet do deset odstotkih primerov, in sicer zaradi toksina, ki ga lahko proizvede bakterija clostridium botulinum, če konzervirana hrana ni dovolj sterilizirana. Simptomi so različni, od bolečin v trebuhu, slabosti, bruhanja in driske do zamegljenega vida, težav pri požiranju in dihanju, paralize in mišične oslabelosti.

Pristojni organi so zaradi nekajdnevne inkubacijske dobe poskušali stopiti v stik tudi z drugimi gosti, ki so med 4. in 10. septembrom v restavraciji jedli sardine. Teh naj bi bilo okoli 25, poročajo tuje tiskovne agencije.