V Črni na Koroškem se je z monoksidom zastrupilo več vojakov

V Črni na Koroškem je med izvajanjem pomoči pri odstranjevanju posledic katastrofalnih poplav popoldne prišlo do delovne nesreče, v kateri so bili udeleženi tudi pripadniki Slovenske vojske. Pri prečrpavanju meteornih voda in čiščenju kletnih prostorov kegljišča pod vodstvom gasilske enote je prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Plinu je bilo izpostavljenih 32 oseb, od tega 18 pripadnikov makedonske vojske, osem gasilcev in šest pripadnikov SV. Vse izpostavljene je na kraju dogodka pregledal in oskrbel glavni zdravnik vojaške zdravstvene enote Robert Carotta. Ocenil je, da so vsi izven življenjske ogroženosti, ob tem je pet pripadnikov Slovenske vojske, dva pripadnika makedonske vojske in enega gasilca preventivno poslal v nadaljnjo obravnavo v bližnje bolnišnice, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Ogled kraja opravlja ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

Na ministrstvu poudarjajo, da Slovenska vojska deluje skladno z visokimi standardi in varnostnimi ukrepi, zato na območje, na katerem delujejo enote SV, vedno napoti tudi sanitetno ekipo, ki lahko v območju delovanja takoj nudi pomoč in poskrbi za varno evakuacijo. Tako je tudi na območju Črne na Koroškem, kjer Slovenska vojska deluje že od samega začetka poplav in kjer je dnevno aktivnih več kot 300 pripadnikov slovenske in tujih vojsk, ves čas prisotna ekipa vrhunsko usposobljenih pripadnic in pripadnikov premične bolnišnice Role 1 z zdravnikom.