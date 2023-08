Hitenje s sanacijo: bo šolam uspelo do 1. septembra?

Poplavljena garderoba v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik Foto: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik/FB

V največji naravni nesreči v zgodovini Slovenije so bili poškodovani številni vzgojno-izobraževalni objekti, poleg vrtcev tudi osnovne in srednje šole, v katere se bodo že čez dva tedna vrnili učenci in dijaki. Nekateri dijaki so v srednje šole in gimnazije morali vstopiti že danes, ko so se začeli popravni izpiti. V večini šol sanacija poteka dobro in bodo s poukom, ki bo sicer prilagojen razmeram, lahko pričeli 1. septembra, ponekod pa podpirajo idejo, da bi se novo šolsko leto na prizadetih območjih začelo nekaj dni kasneje kot običajno. Učencem, dijakom in zaposlenim bodo ponudili tudi psihološko in materialno pomoč.

Po podatkih, objavljenih na spletni strani študent.si so bile v poplavah poškodovane Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Bistrica v Tržiču – podružnica Kovor, Trzin, Črna na Koroškem in tamkajšnja podružnična šola Žerjav, Franja Goloba Prevalje, Ivana Groharja Škofja Loka, in sicer na matični šoli v Podlubniku ter Podružnični šoli Bukovščica, Nazarje, CIRIUS Kamnik, Komenda Moste in Koroški Jeklarji.

OŠ Moste Komenda: "Pouk bo organiziran našemu stanju primerno"

Iz Osnovne šole Moste Komenda so sporočili, da za za zdaj še nimajo pridobljenih vseh podatkov o nastali škodi in da bodo do končne ocene skušali priti v najkrajšem možnem času. Ravnatelj Uroš Križanič, je povedal, da sta poškodovani tako notranjost kot zunanjost objekta, ki pa morata za začetek obratovanja šole biti higiensko neoporečni. "Sanacija napreduje temeljito in hitro, držimo se sanacijskega načrta in vesel sem, da smo dobili hitro in kvalitetno pomoč, izvajalci se držijo dogovorov," je pojasnil.

Najbolj potrebujejo hitre in odzivne službe ter finančna sredstva, da bodo lahko poplačali sanacijo, dobro pa so založeni s sušilniki, nujnim materialom za sanacijo in ekipo izvajalcev. Kot pravi Križanič, potrebujejo prostor, brez dodatnih ljudi, da lahko učinkovito izvajajo sanacijo.

Vsi učenci se bodo, če bodo izvajalci uspešni, s 1. septembrom vrnili v šolo, nadaljuje Križanič. "Aktivno se pripravljamo na vrnitev učencev v šolo, da jim bomo lahko pomagali na psihološkem in materialnem področju. Tudi pouk bo organiziran našemu stanju primerno," je sklenil ravnatelj OŠ Moste Komenda.

Poplavljena Komenda Foto: Občina Komenda

O precejšnji škodi poročajo tudi iz Osnovne šole Mengeš, v prostorih katere je bilo trideset centimetrov vode in blata. Zalilo je dvanajst učilnic, šest kabinetov, šolsko kuhinjo, jedilnico, arhiv in garderobe učencev. "Kljub velikemu obsegu poplavljenih prostorov je bilo, zaradi takojšnega ukrepanja zaposlenih, preprečeno najhujše in materialna škoda ni tako velika. Že v petek popoldne se je namreč na šoli samoinciativno zbrala skupina sodelavcev in takoj po upadu potoka Pšata začela iz šole odstranjevati vodo in blato. Večino so odstranili že do večera," je v odgovoru za Siol.net zapisal ravnatelj Sašo Božič.

Pri čiščenju so sodelovali številni sodelavci, kljub temu da so nekateri tudi sami bili žrtve poplav, pomagali pa so tudi starši otrok, v okolici šole pa gasilci, vojska in prostovoljci. Šola je zdaj v celoti očiščena, čaka jih samo še temeljito razkuževanje, kar pomeni, da bodo s poukom normalno začeli 1. septembra, a bo prilagojen okoliščinam.

Je pa, kot je pojasnil Božič, zelo poškodovana Športna dvorana Mengeš, ki jo šola uporablja za pouk športa. "Parket je v celoti uničen, poškodovanih ali uničenih pa je tudi veliko športnih pripomočkov in ostale opreme," je navedel.

Premier Robert Golob si je pred dnevi ogledal nastalo škodo v Športni dvorani Mengeš. Foto: Občina Mengeš/FB

Obnova dvorane bo trajala kar nekaj časa, zato bodo do nadaljnjega pouk športa izvajali na prostem. Tudi oni bodo pri sanaciji potrebovali predvsem denarno pomoč.

Na šoli za učence načrtujejo tudi psihološko pomoč in druge oblike podpore, saj se, kot navaja Božič, zavedajo, da so poplave v Mengšu mnogim družinam pustile grozne posledice. Prav tako bodo otrokom, ki so jih prizadele poplave, preko šolskega sklada pomagali tudi materialno, in sicer pri nakupu šolskih potrebščin za prihajajoče šolsko leto.

V občini Mengeš je poplava sicer povsem uničila vrtec, v katerem je 250 otrok. Občina in vrtec trenutno intenzivno iščeta nadomestne prostore za te otroke.

Na OŠ Ivana Groharja škoda predvsem na stenah, s poukom pričnejo 1. septembra

Ravnatelj Osnovne šole Ivana Groharja Marko Primožič je za Siol.net dejal, da jim je na matični šoli v Podlubniku zalilo kletne prostore šole, v katerih se nahajajo arhiv šole, delavnice, skladišče za učne pripomočke in rekvizite. Pojasnil je, da so jim vodo najprej izčrpali gasilci, nato pa so zaposleni počistili prostore šole, odnesli iz kleti vse uničeno opremo, material in pripomočke ter jih s pomočjo gasilcev odpeljali na deponije. Trenutno poteka sušenje vlažnih prostorov z grelci in razvlaževalci, nujno bo še beljenje vseh prostorov in za konec nakup nove opreme.

Posledice je utrpela tudi infrastruktura podružnične šole Bukovščica, kjer je prav tako zalilo kletne prostore, poplavilo pa je še asfaltno igrišče in igrišče z igrali. Tudi tu so posledice v večjem delu že odpravili in trenutno poteka sušenje prostorov. Pri odstranjevanju posledic so jim pomagali gasilci, ki so črpali vodo iz kleti, igrišča pa so uredili delavci šole s pomočjo učencev, staršev in gasilcev.

Škoda je po besedah Primožiča nastala predvsem na stenah šole, voda pa k sreči ni prišla v druge prostore, zato bodo s poukom tako na matični kot podružnični šoli lahko pričeli 1. septembra.

V Lučah morajo za izvajanje šolskih prevozov očistiti ceste

Medtem pa se v Lučah ukvarjajo s čiščenjem naplavin in plazov s kmetijskih površin in manjših cest, saj morajo omogočiti nemoteno izvajanje šolskih prevozov, je za STA povedal župan Klavdij Strmčnik.

Strmčnik podpira idejo, da bi se novo šolsko leto na prizadetih območjih začelo nekaj dni kasneje kot običajno. "To ne bi bilo slabo, saj je pri nas večina učencev vozačev in naše ceste so trenutno res slabe," je dejal, pojasnil pa tudi, da številni šolski objekti zdaj služijo za štabe civilne zaščite ali skladišča zbrane humanitarne pomoči.

Narasle vode so poplavile tudi del šolskih prostorov v Gornjem Gradu, a jih bodo po besedah tamkajšnjega župana Antona Špeha do 1. septembra očistili.

Številni šolski objekti zdaj služijo za štabe civilne zaščite ali skladišča zbrane humanitarne pomoči. Foto: Ana Kovač

Na Gimnaziji Rudolfa Maistra Kamnik zalilo električne omarice

Posledice poplav so prizadele tudi nekatere srednje šole in gimnazije, med njimi Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Gimnazijo in srednjo šola Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazijo Ormož ter Dvojezično srednjo šolo Lendava.

Ravnatelj Gimnazije Rudolfa Maistra Kamnik Branislav Rauter je za Siol.net povedal, da je voda zalila kletne prostore, kjer imajo garderobe za dijake, telovadne prostore, sanitarije, skladiščne prostore za kuhinjo, v katerih je bilo ogromno gospodinjskih aparatov, pralnih in sušilnih strojev, skrinj, ki so povsem uničeni. Omenjene prostore je voda zalila do višine 1,30 centimetra, bila pa je tako deroča, da je odplaknila kar deset vrat, ki so medsebojno povezovala prostore.

Ekipa tridesetih sodelavcev je očistila kletne prostore Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Foto: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik/FB Tudi njim so na začetku s črpanjem vode pomagali gasilci, ki pa jim zaradi drugih nujnejših intervencij ni uspelo prečrpati vse vode, zato se je ta v nadaljnjih dneh odtekla sama. Po dveh dneh je Rauter zbral 30 sodelavcev. Skupaj so iz prostorov očistili približno deset centimetrov mulja, a so se pri tem soočili z veliko težavo. "Mi imamo v kleteh tudi električne omarice in te so bile, še preden so na Elektru izklopili glavno varovalko, kar nekaj časa pod vodo. Še dobro, da ni še zagorelo," pripoveduje Rauter. Priklop elektrike tako ni bil mogoč, zato so čistilno akcijo s sodelavci morali opraviti z naglavnimi svetilkami, električarji pa so s pomočjo agregata in posebnimi feni sušili električne kable.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

V nadaljevanju so se obrnili na zunanji čistilni servis, ki tudi sicer čisti prostore šole. Izvedli so jim fino čiščenje in razkuževanje prostorov, kmalu zatem pa so opazili, da so začela odstopati tudi tla, zato bodo v garderobnih prostorih najverjetneje izvedli še posebno sanacijo tal.

Groba ocena: sanacija jih bo stala okoli sto tisoč evrov

Rauter poudari, da bo to zagotovo škoda večjih razsežnosti. "Trenutno elektrika deluje, a ostaja vprašanje, koliko so električne omarice v redu. Takoj ko bo začela obratovati kuhinja, bomo videli, ali bodo obstoječe omarice to premogle, če ne, pa bo nujna celotna sanacija. Popravilo omarice stane 55 tisoč evrov, prišteti pa je treba še sanacijo tal, nakup in montažo desetih vrat s podboji in plačilo čistilnega servisa. Če bomo poleg elektrike sanirali tudi tla, bomo po moji grobi oceni za sanacijo odšteli okoli sto tisoč evrov," je še ocenil sogovornik.

Kljub izjemni škodi v kleti v zgornjih prostorih k sreči ni nikakršne škode, zato bodo dijaki s poukom lahko pričeli s 1. septembrom, nekateri dijaki pa so danes na šoli že opravljali popravne izpite.

Takoj po vrnitvi v šolo bodo videli, kakšno je stanje med dijaki in bodo temu primerno urepali, predvsem z razgovori s svetovalnimi delavci. V poplavah so bili prizadeti tudi nekateri njihovi zaposleni, zato so že organizirali solidarne akcije, je Rauter še povedal za konec.