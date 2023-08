Delovati začele mobilne ekipe za psihosocialno pomoč prebivalcem na prizadetih območjih

Z današnjim dnem so začele delovati mobilne ekipe za psihosocialno pomoč prebivalcem na prizadetih območjih. Ekipe bodo prebivalcem, ki so se znašli v stiski, omogočale razbremenilne pogovore. Vsi, ki so v stiski, se lahko po pomoč obrnejo na območne enote NIJZ, kjer bodo koordinatorji vzpostavili vez z mobilnimi ekipami.

Na podlagi odredbe o izvajanju psihosocialne pomoči prebivalcem na terenu so vzpostavili sedem mobilnih ekip. Dve ekipi so vzpostavili v centru za duševno zdravje odraslih v Ravnah na Koroškem, prav tako dve ekipi v okviru centra za duševno zdravje v Velenju, po eno ekipo pa v okviru centrov za duševno zdravje v Celju, Logatcu in Domžalah, je v izjavi za medije povedal predstojnik centra za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Matej Vinko.

Vez med ekipami in lokalno skupnostjo bodo koordinatorji na območnih enotah NIJZ. Nanje se torej lahko obrnejo predstavniki skupnosti, pa tudi prizadeti prebivalci.

Mobilna pomoč ni nič novega

Mobilne ekipe bodo delovale med tednom približno od 8. do 15. ure. Taka organizacija se je po besedah sekretarke in svetovalke na ministrstvu za zdravje Mojce Zvezdane Dernovšek doslej v Sloveniji izkazala za najuspešnejšo. Telefonska številka NIJZ, prek katere bodo zbirali potrebe in usmerjali ljudi, pa bo dostopna od 8. do 18. ure. Koordinator NIJZ bo dostopen tudi ob koncih tedna, v primeru težav bodo aktivirali nujne službe.

Kot je pojasnila Dernovškova, mobilne ekipe v slovenskem prostoru niso nič novega – tako na primer poteka skupnostna psihiatrična obravnava – se je pa o njih doslej manj govorilo.

Strokovno okrepljene ekipe

Posebnost na novo oblikovanih mobilnih ekip je, da so dodatno okrepljene s strokovnjaki drugih služb. Poleg strokovnjakov, zaposlenih v centrih za duševno zdravje, so po besedah Vinka v novih ekipah tudi zunanji sodelavci iz zdravstva in iz sektorja nevladnih organizacij, kot sta Karitas in Rdeči križ Slovenije, po potrebi pa se bo ekipam pridružil tudi predstavnik gasilcev ali vojske, predvsem za potrebe transporta na terenu.

Mobilne ekipe bodo izvajale krizno svetovanje in razbremenilne pogovore na terenu. "Pomagale bodo ljudem pri spopadanju z izgubami, z žalovanjem. To so normalna občutja v nenormalnih okoliščinah," je pojasnila Dernovškova in opomnila, da stisk ljudi ne smemo patologizirati in psihiatrizirati.

Na vprašanje, do kdaj bodo delovale mobilne ekipe, sta sogovornika pojasnila, da dokler bo to potrebno. Je pa po besedah predstavnice ministrstva Dernovškove v pripravi interventni zakon, ki bo predvidel možnost, da bi se ekipe okrepile tudi s sodelavci iz centrov za duševno zdravje iz regij, ki v ujmi niso bile prizadete.

"Načrtovali smo, da bo največja potreba nekje do konca leta, pozneje pa bomo poskrbeli, da bodo v teh regijah centri za duševno zdravje polno funkcionalni in kadrovsko popolnjeni, saj pričakujemo, da bodo imeli precej več dela, kot so ga imeli doslej," je napovedala.

Organizacijo pomoči prevzel NIJZ

Popoldne bo po njenih besedah koordinacijski sestanek mreže centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, kjer bo pristop nekoliko drugačen.

Psihosocialno pomoč so prizadetim v katastrofalnih poplavah, ki so nedavno prizadele Slovenijo, takoj ponudili psihologi civilne zaščite in prostovoljci, pa tudi regionalni centri za duševno zdravje odraslih, od danes pa je organizacijo zagotavljanja psihosocialne pomoči prevzelo ministrstvo za zdravje v sodelovanju z NIJZ.