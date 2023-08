Največji proizvajalec montažnih hiš: To možnost predlagamo kot takojšnji ukrep

Svetovalci podjetja Marles iz Maribora, ki lahko na mesec izdela več kot 15 montažnih hiš, že aktivno pomagajo pri iskanju rešitev za sanacijo poplavljenih montažnih objektov, so sporočili iz podjetja ob tem pa dodali: "Marles Hiše Maribor imamo v svojem programu poleg montažnih hiš tudi modularne objekte, ki omogočajo hitro izvedbo, hkrati pa nudijo udobno in kakovostno bivanje. To možnost predlagamo kot takojšnji ukrep."

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so vse v luči ujme in hudih poplav, ki so prizadele prebivalce in njihove domove, nanje obrnili številni lastniki montažnih hiš in zaprosili za pomoč, zato so se v podjetju Marles hiše odločili aktivirati projekt Poplave 2023, odzivno iniciativo namenjeno nudenju podpore lastnikom montažnih hiš, ki se soočajo s posledicami poplav na domovih.

Aktivirali so svojo ekipo

Z namenom zagotavljanja kakovostne sanacije in dolgoživosti objektov, je podjetje Marles Hiše Maribor že aktiviral interno ekipo, ki je na terenu, svetuje in izvaja oglede in meritve. Strokovnjaki bodo izvajali s standardi skladno sanacijo objektov po zaključeni fazi sušenja.

"Naši zaposleni prizadetim že ves teden, tako na terenu, kot na daljavo, pomagajo do rešitev za sanacijo obstoječih montažnih objektov," je dejal direktor podjetja Tadej Gosak. Poudarili so, da trenutno ljudem pomagajo predvsem z ogledom nastale situacije in izvedbo meritev, kar predstavlja prvi korak pri načrtovanju sanacije.

Marles Hiše je največji proizvajalec naprednih lesenih montažnih objektov v Sloveniji in je že skoraj osem desetletij sinonim za montažne hiše. Foto: Marles hiša Maribor

Prav tako v podjetju verjamejo, da ukrepi, ki jih je napovedal Predsednik vlade Robert Golob, predstavljajo primerno smer pomoči prizadetim v poplavah in dodajajo: "Marles Hiše Maribor imamo v svojem programu poleg montažnih hiš tudi modularne objekte, ki omogočajo hitro izvedbo, hkrati pa nudijo udobno in kakovostno bivanje. To možnost predlagamo kot takojšnji ukrep."

Lastna proizvodnja jim omogoča, da bodo za pomoč prizadetim, z reorganizacijo del v proizvodnji, zagotovili ustrezne dodatne proizvodne kapacitete. Ocenjujejo, da lahko na mesec izdelajo več kot 15 montažnih tipskih hiš za namen po-poplavne sanacije.

"Za trajno namestitev pričakujemo, da bomo skupaj z Vlado pripravili program, ki bo prizadetim ljudem ponudil rešitve do novega doma v najkrajšem možnem času. Predlagamo izbiro več tipskih hiš različnih kvadratur, saj se potrebe prizadetih družin razlikujejo. Za tipske hiše je značilno, da so okolju prijazne in racionalno zasnovane, saj je idealno izkoriščen prav vsak kvadratni meter stanovanjske površine. Čas gradnje je krajši, po vselitvi se pa zaradi energetske varčnosti zagotavljajo veliki prihranki energije in posledično nižji življenjski stroški," še dodaja sogovornik.