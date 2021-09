Merklova odhaja. "16 let na položaju. Kapo dol!" #video

Le še dva tedna ločita dobrih 83 milijonov Nemcev do prelomnih zveznih parlamentarnih volitev, ko bodo po šestnajstih letih ostali brez svoje druge "mame" Angele Merkel. Ob slovesu krščanske demokratke Merklove Nemci obujajo spomine, hvalijo njeno umirjenost, empatijo in občutek stabilnosti, ki jim ga je dala tudi v času najhujše koronakrize. Nekateri pa s strahom pogledujejo proti 26. septembru, ko bo znano, kdo bo novi vodja, ki bo stopil v velike čevlje matere nemškega naroda.

Po šestnajstih letih življenja pod kanclerko Angelo Merkel mnogi Nemci − predvsem mlajši − danes ne poznajo ničesar drugega. Nekateri jo že pogrešajo in si ne predstavljajo, kaj bo sledilo.

"Mislim, da o nekom drugem res ne moremo reči ničesar, saj Merklova vlada, odkar smo živi, ​​tako za nas ni bilo ničesar drugega kot ona. Ne poznamo ničesar drugega in radovedni smo, kaj sledi," je dejala sedemnajstletna Nemka.

"Za priseljence je kot druga mama," pa je povedala Rebwar Ari.

Za zdaj naj bi se kanclerski stolček najbolj nasmihal redkobesednemu aktualnemu nemškemu finančnemu ministru in politiku nemških socialnih demokratov SPD Olafu Scholzu. Nemški analitiki pa pravijo, da bomo najbrž priča najbolj izenačeni tekmi zadnjih let. Stranka socialnih demokratov uživa močno podporo med volivci s priseljenskimi koreninami, medtem ko imajo krščanski demokrati na čelu s kandidatom Arminom Lašejem še vedno največ podpore med upokojenci, katoliškimi volivci in najpremožnejšimi Nemci. Zeleni, ki jih ankete trenutno uvrščajo na tretje mesto, pa so stranka uradnikov, visokokvalificiranih delavcev in študentov.