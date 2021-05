Je usoda Evrope v rokah tega moža?

Pisalo se je leto 2013. Na nemških parlamentarnih volitvah je prvič v svoji zgodovini liberalna stranka FDP izpadla iz bundestaga. Dobila je 4,8 odstotka glasov in tako le za las zgrešila petodstotni prag.

Mladi liberalni rešitelj

Na vrh potolčene stranke se je takrat povzpel mladi Christian Lindner iz zvezne dežele Severno Porenje - Vestfalija. Pozornost medijev in javnosti je prvič vzbudil na volitvah leta 2009, ko je postal poslanec v bundestagu.

Poleg svoje mladosti je izstopal zlasti s svojim navdušenjem nad klasičnim liberalizmom anglosaškega sloga, kar je bil do takrat precej redek pojav v Nemčiji, tudi znotraj liberalne FDP.

Lindner vrnil FDP v Berlin, a ni hotel "na Jamajko"

Lindnerju je leta 2017 uspelo svobodne demokrate vrniti v nemški parlament. FDP je dobila 10,7 odstotka glasov. Uspelo ji je prehiteti tako Levico kot Zelene, zaostali pa so za protimigrantsko AfD, ki je dobila 12,6 odstotka glasov. Na prvih dveh mestih sta bili CDU/CSU in SPD.

Christian Lindner na predvolilnem plakatu s slovitima voditeljema FDP in nemškima zunanjima ministroma: Hansom-Dietrichom Genscherjem (levo) in Guidom Westerwellejem. Oba sta zdaj že pokojna. Westerwelle je na volitvah leta 2009 FDP popeljal tudi do največjega uspeha v njeni zgodovini, ko je dobila 14,6 odstotka glasov. Foto: Reuters

Po teh volitvah se je veliko govorilo o "jamajški" koaliciji oziroma koaliciji Jamajka, to je koaliciji v barvah jamajške zastave: CDU/CSU (črni), FDP (rumeni) in Zeleni. Ta koalicija je padla v vodo, saj Lindner ni želel v vlado. Na koncu je Nemčija znova dobila veliko črno-rdečo koalicijo.

Silovit vzpon Zelenih in velika kriza FDP

Ambiciozni Lindner je po volitvah 2017 svojo stranko želel še bolj okrepiti in morda celo pomešati štrene na samem vrhu, kjer sta bili že od prvih povojnih volitev leta 1949 CDU/CSU in SPD. Toda namesto njegove FDP je to uspelo Zelenim, ti so na javnomnenjskih lestvicah postali druga najmočnejša stranka in potisnili SPD na tretje mesto (letos pa celo prehiteli tudi CDU/CSU in postali po anketah najbolj priljubljena stranka).

FDP je po drugi strani lani spomladi zašla v veliko krizo. Po javnomnenjski anketi javne radiotelevizije ZDF bi maja lani svobodni demokrati dobili samo štiri odstotke glasov, kar pomeni, da bi se znova poslovili od bundestaga.

Strel mimo je bila tudi Lindnerjeva odločitev, da na položaj generalne tajnice FDP postavi privlačno Lindo Teuteberg z vzhoda Nemčije. Pričakoval je, da bo svobodnim demokratom pomagala pri nabiranju glasov v vzhodnih deželah, a kakšnega večjega izplena ni bilo.

Nemško nezadovoljstvo zaradi pandemije in dvig FDP

Toda nato se je krivulja FDP znova obrnila navzgor. Če so bili lani Nemci še zelo zadovoljni s tem, kako nemška kanclerka Angela Merkel vodi državo skozi pandemijo novega koronavirusa, pa se zadnje mesece krepi nezadovoljstvo.

Šibka točka FDP so dežele nekdanje komunistične Vzhodne Nemčije. Številni na vzhodu namreč na FDP gledajo kot na stranko zahodnega dela Nemčije. Svobodni demokrati so zato za generalno tajnico stranke maja 2019 izvolili Lindo Teuteberg iz Brandenburga. Poskus s Teutebergovo pa se Lindnerju ni posrečil, zato se je ta kmalu poslovila s položaja generalne tajnice. Foto: Guliverimage

FDP je tako pridobivala točke z grajo vlade, da cepljenje proti virusu poteka prepočasi. Tudi očitki, da vlada s strogimi zajezitvenimi ukrepi in policijsko uro preveč posega v pravice nemških državljanov, so svobodnim demokratom prinesli nekaj točk.

Liberalno zagovarjanje digitalizacije

Kot piše nemški poslovni časnik Handelsblatt, so se številni posmehovali FDP, ko je ta še pred pandemijo goreče zagovarjala digitalizacijo Nemčije. Toda med pandemijo, ko je bilo treba izpeljati delo od doma in šolanje na daljavo, so Nemci spoznali, kako pomembna je digitalizacija.

To po ugotovitvah poslovnega časnika spoznavajo tudi nemška majhna in srednje velika podjetja, ki še vedno čakajo na zvezno pomoč v obdobju pandemije, "ker so računalniški programi zveznega ministrstva za gospodarstvo očitno programirani s polžjo hitrostjo".

FDP pred AfD

Po zadnji anketi, ki je bila objavljena 12. maja, bi FDP dobila 12 odstotkov glasov. Pred liberalce so se uvrstili Zeleni (25 odstotkov), CDU/CSU (24 odstotkov), SPD (15 odstotkov), za njimi pa sta AfD (11 odstotkov) in Levica (sedem odstotkov).

Lani spomladi so Nemci skoraj kot en mož stali za Merklovo in njeno strogo politiko zajezitve širjenja virusa. Takrat je liberalna FDP v javnomnenjskih anketah upadla pod petodstotni prag. Lindnerjevi FDP je tako znova grozil izpad iz nemškega zveznega parlamenta. Foto: Guliverimage

Lindner je velik občudovalec škotskega filozofa in ekonomista Adama Smitha ter velik zagovornik prostega trga in osebne svobode. Zato ne preseneča, da naj bi bila osebno Lindnerju najbolj blizu črno-rumena koalicija pod vodstvom krščanskega demokrata Armina Lascheta, s katerim sodeluje že v domačem Severnem Porenju - Vestfaliji.

Med "Jamajko" in "semaforjem"

A hkrati je Lindner tokrat odprt tudi do jamajške koalicije z Zelenimi. Pred dnevi je tako dejal, da je odprt tako za koalicijo, ki bi jo vodili Zeleni, kot tudi za tako imenovano nemško koalicijo oziroma koalicijo Nemčija (nem. Deutschland-Koalition). Pri tej zadnji koaliciji gre za koalicijo v barvah nemške zastave: CDU/CSU (črni), SPD (rdeči) in FDP (rumeni).

A kot piše Handelsblatt, je Lindner pripravljen tudi na tako imenovano semaforsko koalicijo, v kateri ne bi bilo CDU/CSU: Zeleni, SPD (rdeči) in FDP (rumeni). Tako je Lindner septembra lani namesto neuspešne Teutebergove za generalnega tajnika stranke postavil Volkerja Wissinga.

Ta poteza naj bi bila znamenje SPD in Zelenim, da je FDP pripravljena na koalicijo z njimi. Wissing je namreč vodja FDP v deželi Porenje - Pfalško, ki ji vlada semaforska koalicija socialdemokratov, liberalcev in Zelenih.

FDP in interesi gospodarstva

FDP pa je znova "odkrilo" tudi nemško gospodarstvo. To je prej bolj stavilo na CDU/CSU oziroma na CDU, ki pa v zadnjem obdobju po anketah izgublja podporo med volivci. Zato zdaj gospodarstveniki kot svoje podpornike v politiki vse bolj vidijo tudi svobodne demokrate.

Ko so po dolgih mesecih pandemije postajali Nemci vse bolj utrujeni od strogih zajezitvenih ukrepov, je Lindnerjeva FDP, ki je zagovarjala sproščanje ukrepov, znova postajala priljubljena med volivci. Foto: Reuters

FDP na drugi strani tudi dejavno – v skladu s svojimi programskimi načeli – zagovarja interese gospodarstva. Na primer z zahtevami po razbremenitvi gospodarstva in odpravi birokratskih ovir.

FDP odločno na strani pravice do zasebne lastnine

Svobodni demokrati so se tudi odločno postavili na stran pravice do zasebne lastnine. Skupaj s CDU/CSU so se na nemško ustavno sodišče v Karlsruheju pritožili na odločitev berlinske rdeče-rdeče-zelene oblasti (SPD, Levica in Zeleni), ki je uvedla omejitev višine stanovanjske najemnine. Ustavno sodišče je potem sporni berlinski ukrep razglasilo za neustavnega.

V primeru koalicije, v kateri ne bi bilo več CDU/CSU, bi tako zagovornik gospodarstva v vladi postala FDP, ki bi tudi lahko zavrla kakšne preveč korenite levo usmerjeno ukrepe.