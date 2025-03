Je to dan odločitve?

Že pred četrtkovim vrhom se je francoski predsednik Emmanuel Macron srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Na četrtkovem vrhu bodo poleg evropskih varnostnih jamstvih Francija, Velika Britanija in Ukrajina razpravljala tudi o mirovni pogodbi za Ukrajino, ki jo bodo predstavile ZDA, piše Euronews.

"Pot je še dolga"

Srečanje bo potekalo, potem ko so ZDA objavile, da so posredovale v premirju med Rusijo in Ukrajino v Črnem morju. Francoski uradniki glede dogovora o Črnem morju ostajajo previdni. "Pot je še dolga," so opozorili v Elizejski palači in dogovor opisali kot prvi korak, ki pa še vedno ne zadostuje za trajno prekinitev ognja.

Pariz vztraja, da vsa prizadevanja koalicije voljnih potekajo v popolnem sodelovanju z Washingtonom. "Vse to poteka popolnoma transparentno z našimi ameriškimi partnerji," so sporočili iz Elizejske palače, Macron pa naj bi ameriškega predsednika Donalda Trumpa obvestil o rezultatih vrha.

Protievropska usmerjenost Trumpove administracije

Kot je znano, so se po Trumpovi vrnitvi v Belo hišo odnosi med ZDA in EU poslabšali. Da številni člani Trumpove administracije ne skrivajo prezira do EU, je pokazal tudi nedavni skupinski klepet na aplikaciji Signal pred ameriškim napadom na hutijevce v Jemnu.

Srečanje koalicija voljnih bo popolnoma transparentno z Američani, trdijo Francozi. Emmanuel Macron naj bi ameriškega predsednika Donalda Trumpa obvestil o rezultatih vrha. Foto: Reuters

Ker je bil zaradi napake v klepet vključen tudi ameriški novinar Jeffrey Goldberg, je v javnost pricurljala tudi vsebina pogovora. V pogovoru je podpredsednik ZDA J. D. Vance izrazil nasprotovanju napadu na hutijevce, ker je zagotovitev varnost plovbe v Rdečem morju zgolj v korist Evrope. "Popolnoma delim vaše sovraštvo do evropskega brezplačnega 'šlepanja'. To je 'bedno'," je Vanceu odgovoril ameriški obrambni minister Pete Hegseth.

Skepsa do ruskih obljub

Na četrtkovem vrhu v Parizu je pričakovati, da bo vsaka sodelujoča država opisala, kaj je pripravljena storiti. Drugi poudarek bo na zagotavljanju popolne prekinitve ognja, ki jo Ukrajina podpira, Rusija pa o tem še ni izrazila svojega stališča.

Toda Francija ostaja skeptična do kakršnihkoli ruskih obljub. "Vemo, kakšne vrste goljufanja in manipulacije je Rusija že pokazala, da je sposobna," Euronews navaja vir iz Elizejske palače.

Vzpostavitev mirovnih sil za Ukrajino

Tretji poudarek vrha bo zagotoviti dolgoročno podporo ukrajinski vojski kot prvi obrambni liniji Evrope za preprečitev nadaljnje ruske agresije. Najbolj občutljivo vprašanje pa bo morebitna vzpostavitev mirovnih sil.

Pariškega srečanja koalicije voljnih se bo udeležil tudi Zelenski, ki se je danes v Parizu že srečal z Macronom. Fotografija je bila posneta na srečanju držav koalicije voljnih 2. marca v Londonu. Foto: Guliverimage

To bi lahko vključevalo napotitev mirovnih enot, možnost, ki jo močno podpirata Francija in Velika Britanija. Vprašanje, ali poslati mirovne enote, je kočljiva tema, saj državi, kot sta Italija in Poljska, nasprotuje pošiljanju mirovnih enot, še piše Euronews.

Kot je znano, je slovenski premier Robert Golob pred marčevskim vrhom EU dejal, da Slovenija ne sodeluje v nobeni koaliciji voljnih in tudi ne bo sodelovala v koaliciji voljnih. "Bomo pa, če bo stvar koordinirana skozi uradne institucije, kot so Združeni narodi, resno razmislili o sodelovanju pri vzdrževanju miru. Vloga in mandat Združenih narodov sta namreč vedno jasno in demokratično določena," je še poudaril.

Kitajce zanima sodelovanje v koaliciji voljnih

Nekaj presenečenja je povzročilo nedavno kitajsko povpraševanje v Bruslju, ali bi Kitajska lahko sodelovala s koalicijo voljnih in v mirovnih silah v Ukrajini po morebitnem koncu spopadov.