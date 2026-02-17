Bo to streslo Evropo? In zakaj nihče noče povedati, kaj se je zgodilo?

Slovaški premier Robert Fico je veljal za enega največjih evropskih podpornikov Donalda Trumpa. Zdaj pa nekateri politični analitiki ocenjujejo, da se je v zadnjem času oddaljil od Trumpa in se približal francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu. Kje so razlogi za veliki preobrat?

Ko je bila lani novembra objavljena nova ameriška strategija nacionalne varnosti, so se nekateri v Evropi čudili, zakaj med državami, ki so bile posebej navedene kot države, ki bi jih morale ZDA spodbuditi za izstop iz EU, ni Češke in Slovaške.

Zakaj na Trumpovem seznamu ni Češke in Slovaške?

Češko namreč od lanskih oktobrskih volitev vodi populistični milijarder Andrej Babiš, na čelu Slovaške pa je od leta 2023 znova Robert Fico s svojo po imenu sicer socialdemokratsko stranko, ki pa je dejansko blizu desnim strankam.

Kot je za nemški Deutsche Welle dejal sodelavec Nemškega Marshallovega sklada Daniel Hegedüs, je razlog za odsotnost Češke in Slovaške oziroma vladajočih strank Ano in Smer iz nove strategije ameriške nacionalne varnosti ta, da v Trumpovem krogu Ano in Smer nimajo za ideološka zaveznika.

Korenine Smeri so namreč v slovaški komunistični partiji oziroma na levici, prav tako klasičnega populističnega desničarskega ozadja nima niti Babišev Ano.

Kaj se je zgodilo v Mar-a-Lagu 17. januarja letos?

A kljub temu da Slovaška ni bila poimensko navedena v strategiji nacionalne varnosti, je imel Fico naklonjen odnos do Trumpa. Nato pa je prišlo do nepričakovanega preobrata.

Fico se je v Mar-a-Lagu 17. januarja srečal s Trumpom. Menda je bil po sestanku z njim šokiran, čeprav je to javno zanikal. Foto: Guliverimage

Kot piše slovaški politični analitik Dalibor Rohač na spletni platformi Substack, poročanje medija Politico in pričevanje enega od Ficovih koalicijskih partnerjev, Andreja Danka, nakazujejo, da je do preobrata prišlo po Fičevem 45-minutnem pogovoru s Trumpom v Mar-a-Lagu 17. januarja. Po navedbah virov, ki so bili seznanjeni s pogovori na Evropskem svetu, je Fico Trumpa opisal kot "nevarnega" in ga je prestrašilo njegovo "psihološko stanje".

Fico se pogovarja z Macronom

Nekaj ​​dni pozneje je Slovaška zavrnila Trumpovo povabilo, da se pridruži njegovemu Odboru za mir. 24. januarja je slovaško zunanje ministrstvo izdalo nenavadno, ostro formulirano izjavo o ruskih napadih na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Nato je sledil dvourni pogovor s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Parizu.

Samostojno nobeden od teh dogodkov ni videti kaj posebnega, piše Rohač. Uradno Fico še naprej zavrača Politicovo interpretacijo dogodkov in medij imenuje za sovražnega. Vendar je očitno, da se je nekaj zgodilo, verjetno na srečanju v Mar-a-Lagu, ki je potekalo na vrhuncu grenlandske krize, zaradi česar je slovaški mini Orban spremenil smer, trdi Rohač.

"Sovjetski nostalgik Fico hvali Trumpa"

Do nedavnega se je namreč zdelo, da je Fico popolnoma vpleten v populistični upor, ki ga je v Evropi sprožilo gibanje Maga. Že leta 2018 si je Fičev nekdanji svetovalec za zunanjo politiko (takratni zunanji minister in predsednik Generalne skupščine ZN Miroslav Lajčak) dopisoval z Jeffreyjem Epsteinom o povezovanju premierja s Stevom Bannonom.

Fico se je 29. januarja letos, slaba dva tedna po srečanju s Trumpom v Mar-a-Lagu, srečal z Macronom. Foto: Guliverimage

"Fico, sovjetski nostalgik, je dosledno hvalil tudi Trumpova prizadevanja za pritisk na Ukrajino, da bi končala vojno. Lani je govoril na konferencah CPAC v Washingtonu in Budimpešti, kjer je jasno povedal, da se strinja s Trumpovo mednarodno agendo, omejitvami priseljevanja in bojem proti wokizmu. Decembra lani je v govoru v slovaškem parlamentu celo dejal, da ga v resnici ne zanima, ali bo EU propadla," pojasnjuje Rohač.

Kako je Fico prišel do srečanja s Trumpom

In to ni bilo samo govorjenje. Srečanje v Mar-a-Lagu je bilo verjetno omogočeno zaradi Fičevega dogovora z ameriškim podjetjem Westinghouse o gradnji novega jedrskega reaktorja na Slovaškem. Predhodni sporazum, ki ni imel veliko konkurenčnih ponudb, je bil z ameriško administracijo sklenjen le dan prej in je vreden 17,5 milijarde dolarjev (14,8 milijarde evrov).

Slovaška se tudi ni obotavljala glede nakupa ameriške vojaške opreme, vključno z letali F-16 in Black Hawki, ki so bila nabavljena kljub njihovim visokim cenam v primerjavi z evropskimi alternativami.

Fičev javni molk po srečanju s Trumpom v Mar-a-Lagu

Fičeva vlada je, z drugimi besedami, dala tako retorične kot finančne zaveze Trumpovim ZDA, srečanje na Floridi pa naj bi bilo simbolično pomemben trenutek, vsaj za Fica. Seveda Slovaška ni visoko na Trumpovi agendi, saj Fico nima Orbanove teže v mednarodni politiki in Slovaška ni nikoli tako močno vlagala v krepitev vpliva v Washingtonu tako kot Madžarska. Ni presenetljivo, da Trumpovi kanali družbenih medijev srečanja sploh niso omenili, piše Rohač.

To nedeljo je Fica obiskal Rubio. Govorila sta o med drugim o vojni v Ukrajini ter slovaški oskrbi z ruskim plinom in nafto. Foto: Reuters

Vendar pa tudi Fico presenetljivo ni poskrbel, da bi to javno objavil. Edina objava na Facebooku z nekaj fotografijami s srečanja, je po standardih spretnega političnega komunikatorja, kot je Fico, videti površna.

Trumpov padec priljubljenosti med Slovaki

Kot poudarja Rohač, Fico redko sprejema prenagljene ali nenadne odločitve. To kaže, da se je v Mar-a-Lagu ali po njem resnično zgodilo nekaj, zaradi česar je Fico sklepal, da je pridružitev Trumpu neznosno tvegana ponudba.

Najbolj preprosto razlago lahko najdemo pri samem Trumpu, ki je postal izjemno nepriljubljena osebnost na Slovaškem tudi med Fičevimi podporniki. Med volivci njegove stranke Smer se je Trumpova podpora zmanjšala z 61 odstotkov marca 2025 na 16 odstotkov januarja 2026.

Rubio je prišel k Ficu

Glede odmika Slovaške od ZDA, o katerem piše Rohač, je zanimivo, da je ameriški zunanji minister Marco Rubio po Münchenski varnostni konferenci obiskal Bratislavo in Budimpešto. Na skupni novinarski konferenci z Rubiem je Fico izpostavil tri teme: gradnjo jedrske elektrarne z Westinghousovo tehnologijo, oskrbo Slovaške z rusko nafto in plinom ter vojno v Ukrajini.

Na novinarski konferenci je eden od novinarjev Fica vprašal tudi o njegovi pozneje zanikani izjavi, da ga je po srečanju v Mar-a-Lagu skrbelo za Trumpovo psihološko stanje. Novinar ga je nato izrecno vprašal, ali lahko pojasni, kako je bilo to morebiti napačno interpretirano. Fico na to vprašanje po stenogramu novinarske konference, ki je objavljen na spletni strani ameriškega zunanjega ministrstva, ni odgovoril.