Volitve v svet RTV: Se lahko zaplete tik pred zdajci?

Po novem zakonu o RTV Slovenije mora biti novi svet zavoda ustanovljen do 26. februarja. Le tri dni predtem bodo zaposleni na RTV neposredno volili pet svojih predstavnikov v omenjenem svetu. Lahko zaradi tesnih rokov pride do kakšnih nepričakovanih zapletov? Predsednik sveta delavcev RTV Slovenije Robert Pajek je za Siol.net pojasnil, da so bili zanje volilni roki skrajno ozki, težave pa so bile tudi zato, ker je Andrej Grah Whatmough zamujal s pooblastilom volilni komisiji.





Novela zakona o RTVS, potrjena na novembrskem referendumu, je začela veljati 28. decembra lani. Novi svet zavoda, ki bo nasledil dozdajšnji programski in nadzorni svet, mora biti ustanovljen najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele, torej do 26. februarja. V novem svetu zavoda bo 17 članov. 11 članov bo predstavnikov javnosti, šest bo predstavnikov zaposlenih, ki jih bodo zaposleni izbrali iz lastnih vrst. Pet od teh bodo izvolili na neposrednih volitvah, enega pa bo imenoval svet delavcev RTV Slovenija.

Volitve bodo 23. februarja

Neposredne volitve petih predstavnikov zaposlenih bodo 23. februarja in bodo potekale od 7. do 19. ure. Volilna komisija bo organizirala volitve po pošti za dopisnike in druge zaposlene, ki bodo želeli glasovati po pošti. Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija Robert Pajek je za Siol.net pojasnil, da je postopke za volitve vodil svet delavcev. Ta mora postaviti volilno komisijo in izvesti glasovanje o tem. Volilna komisija je zdaj postavljena in ima šest članov. "Ko se razpišejo volitve, svet delavcev od takrat pri tem postopku nima nič, vsa opravila prevzame volilna komisija," je pojasnil Pajek.

Kot pravi Pajek, člani volilne komisije prihajajo iz različnih delov RTV: "Predsednik volilne komisije je običajno pravnik, torej prihaja iz pravne službe RTV, ker je potrebno pravno znanje in poznavanje zakonov. Njegov namestnik je z radia, drugi član je iz radijske produkcije, ena članica iz skupnih dejavnosti …"

Člani volilne komisije Predsednik Matej Volk, namestnik predsednika Gorazd Rečnik, člana Igor Pečenko in Katarina Novak ter njuna namestnika Jan Šiško in Janez Podlesnik. Vir: Sklep o razpisu volitev petih predstavnikov zaposlenih v Svet RTV Slovenija za mandatni obdobji 2023−2025 ter 2023− 2027.

Kdo lahko voli predstavnike zaposlenih v novi svet RTV

Pravico voliti predstavnike v svet RTV Slovenija imajo vsi delavci, ki delajo v družbi nepretrgoma najmanj šest mesecev. Družinski člani vodilnega osebja nimajo pravice voliti predstavnikov v svet RTV Slovenija. Za družinske člane vodilnega osebja se štejejo zakonec, otroci (zakonski ali nezakonski, posvojenci in pastorki), vnuki, starši (oče, mati, očim in mačeha), posvojitelji ter bratje in sestre.

Kdo lahko kandidira v novi svet RTV

Pravico izvolitve v svet RTV Slovenija imajo vsi delavci, ki imajo aktivno volilno pravico po tem zakonu in so zaposleni v družbi nepretrgoma najmanj 12 mesecev. Honorarni sodelavci torej ne morejo kandidirati. Sklep o razpisu postavlja še nekaj omejitev glede kandidature, med drugim člani sveta RTV Slovenija ne smejo poslovno sodelovati z RTV Slovenija.

Kandidate lahko predlagajo reprezentativni sindikati ali najmanj 50 delavcev z aktivno volilno pravico, ki lahko izrečejo podporo h kandidaturi več zaposlenim.

Rok za kandidaturo

Rok za oddajo predloga je do vključno 7. februarja. Volilna komisija bo upoštevala vse predloge, ki bodo priporočeno po pošti oddani v skladu s prejšnjim členom in jih bo prejela do 10. februarja do konca delovnega časa vložišča RTV Slovenija.

Predsednik sveta delavcev na RTV Robert Pajek (na fotografiji na desni ob Gregorju Drnovšku in Sašu Hribarju) pravi, da se lahko morebitni neizbrani kandidat ali kandidati za predstavnika zaposlenih v svet RTV po volitvah pritožijo, ampak takšna morebitna pritožba ne zadrži postopkov, razen če bi poseglo sodišče in dalo začasno odredbo. Foto: STA

Morebitni zapleti zaradi tesnih rokov?

Se lahko glede na to, da so volitve petih predstavnikov RTV 23. februarja, novi svet RTV pa mora biti oblikovan do 26. februarja, pojavijo kakšni zapleti v primeru pritožbe na volitvah neizbranih kandidatov?

"Kandidat se lahko pritoži, ampak pritožba ne zadrži teh zadev, razen če bi sodišče poseglo in dalo začasno odredbo. Na to nimamo vpliva," je povedal Pajek in dodal: "Za nas so bili roki skrajno ozki. Novela zakona o RTV za preostalih 11 članov sveta RTV, ki niso zaposleni na RTV, določa zelo preproste kandidatne postopke. Javen poziv in nato izbira kandidata. Mi pa imamo neposredne volitve in smo vezani na veliko postopkov. Ta 60-dnevni rok, tudi zato, ker je bil objavljen med božičem in novim letom, ko so ljudje na dopustu in jih je težko sklicati za začetek postopov, je bil za nas zelo kratek."

Nejasna novela?

Poleg tega novela zakona o RTV po Pajkovem mnenju na nekatera vprašanja ne naslavlja odgovorov. "Mi smo se obrnili z dodatnim vprašanjem na ministrstvo za kulturo, tako kot je vlada objavila. Tudi ministrstvo nam ni odgovorilo popolnoma natančno. V noveli zakona piše, da se v nekaterih primerih sklicujemo na zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU). Po zakonu o ZSDU delavskega direktorja voli sveta delavcev, po tej noveli zakona o RTV pa delavskega direktorja volijo zaposleni neposredno. Tudi glede rokov so vprašanja. Ministrstvo je glede rokov za kandidaturo odgovorilo, da lahko roke določi tisti, ki razpiše volitve."

Grah Whatmough zamujal s pooblastilom

Pajek je še pojasnil, da je pri volilnih postopkih prišlo do zapleta. Svet delavcev imenuje volilno komisijo, v pravilniku o volitvah pa je člen, da mora generalni direktor RTV Slovenija (to je trenutno Andrej Grah Whatmough, ki to funkcijo po uveljavitvi novega zakona opravlja kot vršilec dolžnosti) komisiji dati pooblastila, in sicer v treh dneh, ko ga svet delavcev zaprosi za to.

"Tega generalni direktor RTV ni storil kljub pisnim in ustnim pozivom. To je storil šele v ponedeljek. Zamujal je torej približno deset dni, kar je bila za nas velika težava. Zdaj ima volilna komisija ta pooblastila. To je bilo za nas zelo neugodno," je še povedal Pajek.