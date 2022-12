Ministrica za kulturo: To je še en zavlačevalni manever

Pobudniki ustavne presoje novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) menijo, da bi v primeru, če ustavno sodišče ne bo zadržalo izvajanja te novele, nastale povsem nepopravljive posledice. Pobudnikom bi bila tako na primer na individualni ravni odvzeta funkcija zagotavljanja samostojnosti RTVS, so povedali na današnji predstavitvi pobude. Medtem so na ministrstvu za kulturo in v vladi prepričani, da je od danes veljaven zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) dober in da bo prestal očitke pobudnikov ustavne presoje, je v izjavi za medije poudarila ministrica Asta Vrečko. Vložitev pobude na ministrstvu sicer razumejo kot še en zavlačevalni manever predlagateljev, je dejala.

Kljub temu po njenih besedah pobudo za presojo ustavnosti spoštujejo, prav tako bodo spoštovali postopke ustavnega sodišča, zato tudi ni želela špekulirati o morebitni časovnici postopkov sodišča. Spoštovali bodo tudi odločitev, je napovedala Vrečkova.

Po besedah ministrice je bil nujni zakonodajni postopek pri sprejemanju zakona potreben zaradi preprečevanja težko popravljivih posledic za delovanje države, saj RTVS skrbi za informiranost in obveščenost vseh prebivalcev Slovenije, kar je predpogoj za demokratičnost družbe in države.

Spomnila je, da je bil temeljni namen vlade z novelo zakona umakniti strankarsko politiko iz vodenja in upravljanja RTVS, saj da je šlo vmešavanje predaleč, omogočal pa ga je prejšnji zakon.

Novega, ki velja od danes, je predlagala civilna družba, vlada pa ga je vzela za svojega, je poudarila in dodala, da ga je ljudstvo večinsko podprlo tudi na novembrskem referendumu.

"Želim si, da se v prihodnjem letu ne bi bilo več treba toliko ukvarjati s slabim vodenjem"

Opozorila je tudi na stavko novinarjev RTVS, ki traja več kot pol leta, vodstvu pa je v vsem tem času ni uspelo razrešiti. Ob tem se je novinarjem RTVS zahvalila za njihovo delo.

"Želim si, da se v prihodnjem letu ne bi bilo treba več toliko ukvarjati s slabim vodenjem določenega zavoda, ampak bi lahko pustili avtonomnemu, neodvisnemu največjemu javnemu servisu in kulturni ustanovi, da nemoteno opravlja svoje delo brez vmešavanja politike," je še dejala.

Ministrica Vrečkova je napovedala, da bo po novem letu pri predsednici republike Nataši Pirc Musar sklican posvet glede novega zakona. Na vprašanje, ali bodo na posvetu institucijam, ki bodo po novem v svet zavoda predstavnike imenovale neposredno, predstavili postopke, je odgovorila, da bo to pojasnila predsednica republike. Na ministrstvu bodo zakon le razlagali, v postopke pa se, kot predvideva novela, ne bodo vmešavali.

Gregorčič: Vlada z novelo ni temeljito uredila imenovanja posameznih članov novega sveta zavoda

Pobudnikom bi bila na individualni ravni odvzeta tudi funkcija zagotavljanja neodvisnosti in avtonomnosti RTVS, je dejal predsednik dozdajšnjega programskega sveta RTVS Peter Gregorčič kot prvopodpisani pod pobudo. Novela nadalje prekinja mandate pobudnikov in ukinja strukture, v katerih so delovali, na primer programski svet.

Vlada pa z novelo tudi ni temeljno uredila imenovanja posameznih članov novega sveta zavoda, je opomnil. Glede na to se lahko zgodi, da pri izvajanju novele določeni novi upravičenci za imenovanje ne bodo mogli imenovati novih članov za daljše obdobje. Zavod bi bil lahko zato dlje časa brez organov upravljanja in nadzora v polni sestavi, kar bi lahko dolgoročno ogrozilo izvajanje javne službe in s tem povzročilo dodatno kršitev 39. člena ustave, ki se nanaša na svobodo izražanja.

Ustavnemu sodišču so predlagali absolutno prednostno obravnavo, je povedal.

Avbelj: Gre za ravnanje v nasprotju s pravom EU

Avtor pobude, pravnik Matej Avbelj, je pri njeni pripravi sodeloval, ker je zaznal, da se v Sloveniji vzpostavlja trend avtoritarnega legalizma. Vlada namreč poskuša po njegovih besedah poseči v javni medij tako, da z novelo spremeni njegovo vodstveno, upravljavsko in nadzorstveno strukturo. To želi storiti tako, da z ukinitvijo ali preoblikovanjem organov še pred iztekom prekine mandate posameznikom, ki so te organe sestavljali.

Vlada poskuša po besedah Mateja Avblja poseči v javni medij tako, da z novelo spremeni njegovo vodstveno, upravljavsko in nadzorstveno strukturo. Foto: STA, Wikipedia Tako ravnanje pomeni kršitev slovenske ustave in evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je prepričan. To po njegovih besedah izhaja iz ustaljene prakse ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice, gre pa tudi za ravnanje v nasprotju s pravom EU, je poudaril.

Iz evropskega ustavnega prava po njegovih besedah izhaja, da so mandati oseb, primerljivi z mandati v organih RTVS, varovani pred zakonskimi posegi oblasti. Razreši se jih lahko le po postopkih, veljavnih pred spremembo zakonske ureditve, in v katerih jim je zagotovljeno pravno varstvo, je opozoril.

Danes je prenehal mandat članom programskega in nadzornega sveta ter trem direktorjem

Novela zakona o RTVS, potrjena na novembrskem referendumu, je začela veljati danes. Z današnjim dnem je tako prenehal mandat članom programskega in nadzornega sveta zavoda ter generalnemu direktorju in direktorjema radia in televizije. Programski in nadzorni svet RTVS bosta nadaljevala delo do konstituiranja novega, 17-članskega sveta zavoda, generalni direktor Andrej Grah Whatmough pa bo opravljal funkcijo do imenovanja nove, štiričlanske uprave zavoda kot vršilec dolžnosti.

Novi svet zavoda, ki bo nasledil dozdajšnji programski in nadzorni svet, mora biti ustanovljen najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele. V skladu s prizadevanji vlade in civilne družbe, da se javni zavod depolitizira, je novela predvidela, da nobenega člana sveta ne bosta imenovala niti DZ niti vlada.

Predsednika uprave bo v skladu z novelo imenoval svet na podlagi javnega razpisa, dva člana uprave bo svet imenoval na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa bodo izvolili zaposleni na zavodu.