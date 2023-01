Ustavno sodišče sodnika Roka Čeferina izločilo iz odločanja o zakonu o RTVS

Ustavno sodišče je pred dvema tednoma soglasno odločilo, da sodnika Roka Čeferina ne izloči iz odločanja o pobudi za oceno ustavnosti zakona o RTV Slovenija. Danes so o tem ponovno odločali in ugodili predlogu, ki ga je Čeferin podal ter ga iz zadeve izločili, poroča N1.

Ustavno sodišče je danes znova obravnavalo pobudo za ustavno presojo novele zakona o RTV Slovenija s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta zavoda Petrom Gregorčičem. V pobudi zahtevajo začasno zadržanje izvajanja novele in absolutno prednostno obravnavo, pa tudi razpis javne obravnave pobude.

Potem ko je sodnik Rok Čeferin pred dvema tednoma predlagal svojo izločitev iz obravnave in odločanja o pobudi za oceno ustavnosti zakona o RTVS, je ustavno sodišče njegov predlog zavrnilo. Danes so o tem znova odločali in po poročanju omenjenega medija so tokrat predlogu Čeferina ugodili. Poročajo še, da ustavno sodišče danes drugih, vsebinskih odločitev, ni sprejelo.