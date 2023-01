Andrej Grah Whatmough se je vrnil na delovno mesto

Po neuradnih informacijah je bil direktor RTVS Andrej Grah Whatmough na bolniškem dopustu, se pa vseskozi pojavljajo ugibanja, da se je na ta način želel le izogniti glasovanju o pobudi za svojo razrešitev, ki jo je podpisalo 12 programskih svetnikov, še poroča omenjeni medij. V tem času ga je pred organi zavoda nadomeščal Uroš Urbanija.

Predlagatelji za razrešitev izpostavljajo njegovo odgovornost za sedanje razmere, v katerih se je znašel javni zavod. Z uveljavitvijo novele zakona o RTV Slovenija je Grahu Whatmoughu prenehal mandat, do imenovanja na novo predvidene uprave pa generalni direktor ostaja vršilec dolžnosti. Glede na to se odpira vprašanje, ali bodo programski svetniki o njegovi razrešitvi sploh glasovali.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sicer v sredo z žrebom določila, kateri člani sveta RTVS bodo o imenovani oz. izvoljeni za dveletni in kateri za štiriletni mandat. Postopki za imenovanje novih in povsem spremenjenih vodstvenih in upravljavskih organov so se tako že začeli.

V četrtek je bilo na delu ustavno sodišče, ki je imelo na dnevnem redu predlog za ustavno presojo novele zakona o RTVS skupaj s predlogom za absolutno prednostno obravnavo in njeno začasno zadržanje. Pobudniki ustavne presoje, s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta zavoda Petrom Gregorčičem, svoj podpis je v času odsotnosti prispeval tudi Grah Whatmough, izpostavljajo, da je bila novela zakona o RTVS sprejeta po nujnem postopku, kar je v nasprotju z 89. členom ustave, in da ima njena uveljavitev nepopravljive posledice. Za zdaj odločitev ustavnega sodišča še ni znana.