Novinarski sindikat RTV preložil napovedano zaostritev stavke

Po več kot mesecu dni molka in napovedani zaostritvi stavke za 24. januar je v. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough pogajalski skupini stavkovnega odbora predlagal nadaljevanje pogajanj in nov stavkovni sporazum. Če do konca tedna ne bo napredka in vodstvo RTV ne bo spoštovalo današnje zaveze, bodo v odboru novinarskih sindikatov RTV stavkovne aktivnosti zaostrili. Vodstvo RTV Slovenija medtem poudarja, da vodi socialni dialog z vsemi socialnimi partnerji, tudi s Koordinacijo novinarskih sindikatov RTV Slovenija, in bo tako ravnalo do konca mandata.

"V. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough je na pogajanja s stavkajočimi na RTV Slovenija prišel po napovedi zaostritev stavkovnih aktivnosti s prekinitvijo dela v okviru stavke, ki traja vse od maja lani. Pred tem se je Grah Whatmough pogajanjem izogibal tudi tako, da je nanje pošiljal pooblaščence, zadnja dva meseca pa ni niti potrdil datuma, ki so ga predlagali stavkajoči, za njihovo nadaljevanje," trdi generalno vodstvo stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTV.

Grah Whatmough pripravljen umakniti 38 pisnih opozoril pred odpovedjo

Pogajalski skupini stavkajočih je danes zjutraj predstavil svoj predlog osnutka stavkovnega sporazuma, v katerega je bil na pobudo odbora novinarskih sindikatov RTV pripravljen dodati umik 38 pisnih opozoril pred odpovedjo, ki so jih zaradi javnega opozarjanja na slabe razmere na RTV oktobra lani prejeli zaposleni, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so navedli, je Grah Whatmough predlagal tudi intenzivnejša pogajanja s stavkajočimi, kar v stavkovnem odboru ocenjujejo kot korak v pravo smer, zato so za jutri napovedano nadaljevanje stavkovnih aktivnosti začasno preložili. "S tem dajemo priložnost pogajalskemu procesu za razrešitev stavkovnih zahtev. Če do konca tedna ne bo napredka in vodstvo RTV ne bo spoštovalo današnje zaveze, bomo stavkovne aktivnosti zaostrili," so napovedali.

Stavka se nadaljuje

"Do zdaj še nobena od stavkovnih zahtev s prvo po novinarski, uredniški in institucionalni avtonomiji ni bila izpolnjena, zato se stavka, ki smo jo začeli 23. maja lani, nadaljuje," so napovedali in dodali, da bodo stavkovne aktivnosti zaostrili, če do konca tedna ne bo napredka in vodstvo RTV ne bo spoštovalo današnje zaveze. Prav tako pozorno spremljajo današnjo sejo programskega sveta, so še zapisali.

Danes so stekla intenzivna pogajanja

Na predlog vodstva so danes zjutraj stekla intenzivna stavkovna pogajanja, nato pa so novinarski sindikati stavko odpovedali. Vodstvo je novinarskim sindikatom posredovalo približevalni predlog, ki vključuje intenzivna poganja za sklenitev stavkovnega sporazuma.

Vodstvo RTV Slovenija poudarja, da vodi socialni dialog z vsemi socialnimi partnerji, tudi s Koordinacijo novinarskih sindikatov RTV Slovenija, in bo tako ravnalo do konca mandata.