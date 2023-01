V ponedeljek znova o usodi Graha Whatmougha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot piše Dnevnik, je Andrej Grah Whatmough nekaj dni po uveljavitvi novega zakona vendarle podal odgovor na predlog razrešitve in opozoril, da te pobude sploh ni več mogoče obravnavati.

Lahko Graha Whatmougha sploh še razrešijo?

V času, ko je bil odsoten, se je namreč z uveljavitvijo novega zakona njegov položaj spremenil – postal je vršilec dolžnosti, kar pomeni, da ga v okviru pobude, ki se je nanašala na generalnega direktorja s polnim mandatom, ni več mogoče razrešiti. Tako se bo njegov direktorski položaj najverjetneje še malo podaljšal, programski svetniki, ki so predlagali odstavitev, pa bodo kvečjemu morali podati nov predlog odstavitve.

Po informacijah Dnevnika je sicer vršilca dolžnosti formalno lažje zamenjati kot direktorja s polnim mandatom, a bi se lahko postopki znova zavlekli.

Novela zakona o RTV velja od 28. decembra lani

Novela zakona o RTVS, potrjena na novembrskem referendumu, je začela veljati 28. decembra lani. S tem dnem je prenehal mandat članom programskega in nadzornega sveta zavoda ter generalnemu direktorju in direktorjema radia in televizije.

Novi svet zavoda, ki bo nasledil dozdajšnji programski in nadzorni svet, mora biti ustanovljen najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele, to je do 26. februarja letos. Foto: Ana Kovač

Programski in nadzorni svet RTVS bosta nadaljevala delo do konstituiranja novega, 17-članskega sveta zavoda, generalni direktor Grah Whatmough pa bo opravljal funkcijo do imenovanja nove, štiričlanske uprave zavoda kot vršilec dolžnosti.

Novi svet zavoda mora biti ustanovljen do 26. februarja

Novi svet zavoda, ki bo nasledil dozdajšnji programski in nadzorni svet, mora biti ustanovljen najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele, torej do 26. februarja.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je 4. januarja z žrebom določila, kateri člani sveta Radiotelevizije bodo imenovani oziroma izvoljeni za dveletni in kateri za štiriletni mandat. Svet bo konstituiran, ko bodo v uradnem listu objavljeni sklepi o imenovanju oziroma izvolitvi večine oziroma vsaj devetih članov sveta.

17-članski svet RTV Slovenije

V novem svetu zavoda bo 17 članov. Šest bo predstavnikov zaposlenih, ki jih bodo zaposleni izbrali iz lastnih vrst, 11 članov pa bo predstavnikov javnosti. Med njimi bodo po enega imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik republike na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, krovna organizacija invalidskih organizacij, Varuh človekovih pravic, dva člana pa Nacionalni svet za kulturo.

Ko bo svet ustanovljen, začne teči 15-dnevni rok, v katerem mora vršilec dolžnosti generalnega direktorja zavoda sklicati prvo sejo sveta. Svet mora v 15 dneh po konstituiranju objaviti javni razpis za predsednika uprave zavoda.