Žreb predsednice republike in prvi korak do novega vodstva na RTV

Svet naj bi bil skladno z novelo konstituiran najpozneje v 60 dneh. Šest članov bodo vanj imenovali zaposleni na RTV Slovenija, preostalih enajst članov pa bodo imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednica republike, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, olimpijski komite, informacijski pooblaščenec, svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, nacionalni svet invalidskih organizacij in varuh človekovih pravic. Boben za izvedbo žreba naj bi po informacijah Dela posodila Loterija Slovenije.

"Roke bomo upoštevali, ker je tako prav, če bo mogoče, bomo še kaj pospešili, ker vem, kako hudo vam je na RTV Slovenija," je v intervjuju za nacionalno televizijo povedala predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Povedala je še, da upa, da bodo tudi ustavni sodniki prepoznali kritičnost razmer in hitro odločili o dveh pobudah za presojo ustavnosti, ki sta bili vloženi.

Težave bi lahko nastajale na začetku ob nezapolnjenem svetu

Pobudniki so v svojih pobudah predlagali absolutno prednostno obravnavo.

Kot je bilo mogoče razumeti, se ministrstvo v postopke, tako predvideva tudi novela, ne bo vmešavalo in bo samo razlagalo zakon. Kot dodajajo, je njen namen depolitizacija. Ministrica Asta Vrečko je navedla, da sprejetja podzakonskih aktov za zdaj ne predvidevajo.

Ko bo imenovana večina vseh svetnikov, bo svet ustanovljen, zato zamika predvidene konstitucije sveta ni pričakovati. Težave pa bi lahko nastajale na začetku ob nezapolnjenem svetu, in sicer v primerih, ko je zahtevana absolutna večina, torej tudi pri imenovanju štiričlanske uprave, ki bo nadomestila dozdajšnje vodstvo, je opozoril dozdajšnji predsednik programskega sveta Peter Gregorčič. Člani dozdajšnjega vodstva pa kot vršilci dolžnosti do imenovanja novega ostajajo na svojih položajih.