Programski svet RTVS o pobudi za razrešitev Graha Whatmougha

Skupina programskih svetnikov s prvopodpisanim Branimirjem Pianom, v skupini pa so tudi vsi trije predstavniki zaposlenih v svetu, Andreju Grahu Whatmoughu med drugim očita, da se je kot fizična oseba prijavil za organizatorja v referendumski kampanji o noveli zakona o RTVS in da je nezakonito razrešil direktorico Televizije Slovenija Natalijo Gorščak. Poleg tega mu zamerijo, da ne zna vzpostaviti socialnega dialoga in ustrezno odgovoriti na stavkovne zahteve Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS, ki stavka že od 23. maja lani.

Grah Whatmough očitke zavrača. Glede sodelovanja v referendumski kampanji navaja, da je o videzu nasprotja interesov obvestil tako programski kot nadzorni svet, poleg tega se je iz vseh postopkov izločil, za vsa opravila iz njegove pristojnosti pa pooblastil strokovnega direktorja za področje prava. Glede razrešitve Gorščakove je opozoril, da prvostopenjska sodba še ni pravnomočna, ker se je RTVS pritožila. Vzrok za tako dolgotrajna pogajanja s sindikati pa je po njegovem mnenju mogoče iskati le na sindikalni strani, saj napredka ni bilo klub dvakratni menjavi pogajalske skupine vodstva RTVS.

Znova je na dnevnem redu tudi predlog finančnega načrta zavoda. Na seji 19. decembra namreč niso potrdili programsko-produkcijskega načrta (PPN) zavoda za leto 2023, zato nadzorni svet o predlogu finančnega načrta dva dni kasneje sploh ni odločal, ampak je sprejel sklep o financiranju zavoda v letu 2023 po dvanajstinah. Na dopisni seji programskega sveta, ki je potekala med 20. in 28. decembrom, pa je bil PPN le sprejet.