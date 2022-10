V Velenjskem jezeru našli utopljeno osebo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Utopljeno osebo so potegnili iz globine dveh metrov.

Utopljeno osebo so potegnili iz globine dveh metrov. Foto: Pixabay

V Velenjskem jezeru so v sredo okoli poldneva našli utopljeno osebo. Potegnili so jo iz globine in predali pristojni službi.