S policijske postaje Vis so sporočili, da se je mladoletnik potopil, nazaj na površje pa ni priplaval. Do incidenta je prišlo nekaj pred 16. uro. Najstnika so iskali splitski potapljači, pomagali pa so jim tudi reševalci s Hvara in Brača.

Do incidenta na Pagu pa je prišlo nekaj po 17. uri, ko so policiste obvestili, da so iz morja potegnili neznanega mlajšega moškega. Policisti njegovo identiteto in okoliščine smrti še ugotavljajo.