V gramozni jami utonil 27-letnik

V gramozni jami Pleterje, imenovani tudi Zeleno jezero, ki leži v občini Kidričevo, so v soboto zvečer opazili negibnega moškega. 27-letnika so potegnili iz vode, njegovo oživljanje pa je bilo neuspešno, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

V Športno rekreacijskem centru Green Lake v naselju Pleterje so utopljenca do prihoda reševalcev oživljali predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva Talum. Pristojni so nato potrdili smrt 27-letnega tujega državljana, ki ima urejeno bivanje v Sloveniji, in odredili sanitarno obdukcijo.

Smrt po do zdaj znanih informacijah ni posledica kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli pri Policijski upravi Maribor.