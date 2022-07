Truplo nekdanjega svetovnega prvaka pojedli medvedi

Helikopter je pilotiral Malinovski, po zgodnji prekinitvi tekmovalne kariere (to je končal leta 2021) se je namreč zaposlil v podjetju Vzlyot, ki je v lasti njegovega očeta Vladimirja, ukvarja pa se s helikopterskimi izleti. Enega od teh aranžmajev sta očitno zakupila poslovneža in partnerja Zoja Kaigorodov in Sergej Kolesnjak, vsi trije pa so življenje izgubili v nesreči.

Ta se je zgodila 16. julija v bližini prelaza Semjačkov, za nesrečo naj bi bilo krivo slabo vreme, posmrtne ostanke nesrečnežev pa so našli naslednji dan, a so po poročanju ruskih medijev ostale le kosti. Trupla so namreč ponoči napadli rjavi medvedi in jih pojedli.

Tragična smrt nekdanjega petkratnega mladinskega svetovnega prvaka je pretresla biatlonski svet.