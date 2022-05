V Soboškem jezeru utonil 25-letnik

Na operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Murska Sobota so okoli 16.15 prejeli obvestilo, da iščejo osebo, ki naj bi se utopila v Soboškem jezeru. Utopljenca so našli, oživljanje je bilo žal neuspešno, so sporočili.

Takoj po prejetju sporočila so bili na kraj napoteni policisti in reševalci. Utopljenca so našli pod vodo v delu gramoznice. Poskušali so ga oživljati, vendar neuspešno.

Dežurni zdravnik je potrdil smrt in odredil obdukcijo. Ugotovljeno je bilo, da gre za 25-letnega državljana Zveze Komori. Policisti vse okoliščine utopitve še preverjajo, tuja krivda je izključena.