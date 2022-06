Policisti mirno stali, ko se je utapljal. "Ne bom skočil za teboj." #video

Posnetki policijskih telesnih kamer so razkrili podrobnosti incidenta, ki se je zgodil prejšnji mesec v mestu Tempe v Arizoni, ko je 34-letni brezdomec Sean Bickings policistom dejal, da bo skočil v jezero in utonil, a so ti njegovo dejanje le opazovali. "Ne bom skočil za teboj," je dejal eden od treh policistov, ki so jih medtem že poslali na prisilni dopust, ker niso pomagali utapljajočemu se brezdomcu.

Na novo objavljeni posnetki nadzornih telesnih kamer policistov in prepis pogovorov so razkrili, da je Sean Bickings 28. maja ob 5. uri po lokalnem času policiste opozoril, da se bo utopil, preden je stopil v umetno jezero Tempe Town v Arizoni.

Toda nihče od policistov na kraju dogodka ni posredoval, medtem ko se je Bickings utapljal. Eden od policistov je celo dejal, da ne bo skočil za njim v jezero. Bickings je kmalu zatem zdrsnil pod gladino vode.

Tempe police watch a drowning man die because they won’t jump in to save him. https://t.co/rpbwvBZaFZ — Cop Crisis (@copcrisis) June 5, 2022

Mestne oblasti so 34-letnega brezdomca opisale kot "nezaščitenega člana skupnosti Tempe", njegovo smrt pa označile za "tragedijo".

Govoril, da se utaplja in da naj ga rešijo

Policisti so na kraj dogodka prišli po prijavi domnevnega pretepa med moškim in njegovo partnerico v središču mesta. Par naj bi s policisti sodeloval in zanikal kakršenkoli pretep.

Policijski posnetki so razkrili, da je Bickings med postopkom preverjanja imen splezal čez kovinsko ograjo, ki ločuje sprehajališče od jezera, in stopil v vodo. Policistom je dejal, da "gre na kopanje", splezal čez ograjo in odplaval proti mostu, čeprav so ga opozorili, da kopanje v jezeru ni dovoljeno. 12-minutni videoposnetek telesnih kamer se v tistem trenutku konča, s sporočilom, da so ga skrajšali "zaradi občutljive vsebine preostalega dela posnetka".

An Arizona man drowned in a reservoir as three police officers watched, refusing to step in and save him.



The victim, identified as 34-year-old Sean Bickings, drowned in Tempe town lake..



one telling Bickings “I’m not jumping in after you,” https://t.co/2ITiCA4JTP — Jon Smyth (@JonSmyth01) June 7, 2022

Mirili obupano partnerico in obljubili čoln

To je bil razlog, da so mestne oblasti zagotovile prepis tonskega pogovora, v katerem je Bickings večkrat dejal, da se bo utopil in da ga je treba rešiti. Zapis je razkril še, da so policisti poskušali pomiriti Bickingsovo spremljevalko, ki je postajala vse bolj obupana, policisti pa so ji še dejali, da bodo priskrbeli čoln.

Ženska je v nekem trenutku zavpila: "Pred teboj se utaplja in ne boš pomagal," še poroča BBC. A Bickings se ni več pojavil. Tri neimenovane policiste so poslali na nedisciplinski plačani dopust, njihovo ukrepanje pa preučujeta oddelek za javno varnost Arizone in policijski oddelek sosednjega Scottsdala.