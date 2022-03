Ob klifu pri Strunjanu našli dve trupli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprski policisti so sporočili, da so v soboto ob klifu pri Strunjanu najprej našli žensko truplo, dobri dve uri kasneje pa še moško truplo. Obe sta bili brez dokumentov.

Ob 8.36 so v soboto ob klifu pri Strunjanu našli žensko truplo, so sporočili s Policijske uprave Koper. Zdravnica je kot vzrok smrti ugotovila utopitev in odredila sanitarno obdukcijo.

Ob 11.16 pa so policijsko upravo obvestili, da so blizu lokacije prvega trupla našli še moško truplo. Tudi v tem primeru je zdravnica potrdila utopitev in odredila sanitarno obdukcijo.

Ne vedo še, kdo sta umrla

Oba sta bila brez dokumentov, zato so policisti obvestili sosednje − hrvaške in italijanske − varnostne organe.

Danes nadaljujejo zbiranje informacij in ponoven pregled terena.