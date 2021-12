V tem delu Slovenije bo padal dež, ponekod sneg, tudi do nižin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto in nedeljo bodo na nebu oblaki, padal bo dež, ponekod tudi sneg do nižin. V ponedeljek se nam obeta sprememba vremena. Foto: Ana Kovač

Danes bo oblačno, v južni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju in na jugovzhodu do 13 stopinj Celzija.