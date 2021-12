Tudi sneg in mraz mu ne prideta do živega

Benjamin Savšek si je po letošnji naporni sezoni vzel nekaj več časa za počitek, ampak to ne pomeni, da ne se ne pripravlja na novo sezono. Beni, kot kličejo ljubljanskega kanuista, že dober mesec trenira na vso moč.

Tomaž Barada Foto: Vid Ponikvar

"Vsak sem dan na vodi, imam pa tudi treninge na suhem. V svoj program poskušam vključiti čim več športov, kot so tek na smučeh, fitnes in borilne veščine." Pri borilnih veščinah je imel v mislih treninge s Tomažem Barado, s katerim v zadnjih letih sodelujeta pri kondicijskem treningu. Na koncu si Savšek bolj za sprostitev nadene rokavice in stopi v ring z Barado, ki je večkratni svetovni in evropski prvak v tekvondoju in kikboksu.

"Seveda si nadenem rokavice, da se lahko s Tomažem malo preizkusim v ringu. Seveda proti njemu nimam nobenih možnosti (smeh, op. p.), ampak mi to prav pride tudi za koncentracijo, kondicijo … Tomaž je vrhunski trener za borilne veščine in velik motivator. Veliko mi je pomagal in mi še vedno pomaga pri pripravah," nam je razkril 34-letni slovenski junak iz Tokia.

"Pravzaprav ni tako težko, ko si enkrat na vodi." Foto: Bojan Puhek

Treniranje v snegu ima svoj čar

Čeprav so trenutno v Tacnu, kjer je proga za kajak in kanu na divjih vodah, nizke temperature in sneg, pa to našega kanuističnega asa ne odvrne od tega, da se malce bolj obleče in gre krotit tacenske brzice.

"Pravzaprav ni tako težko, ko si enkrat na vodi. Najtežje se je spraviti na vodo, ampak ko se enkrat ogreješ, ni več takšna težava. Težava je, če piha mrzel veter," nam je zaupal Benjamin, ki je v zimskem času tudi do trikrat na teden na divji vodi. Trening na divji vodi spusti samo, če mu voda na opremi sproti zmrzuje.

"Po svoje je v tem času poseben čar trenirati na divji vodi. Predvsem pa mi največ prinesejo priprave v toplih krajih, kjer sem ponavadi dlje časa. Tam lahko na divji vodi treniram dvakrat na dan. Tovrstne priprave so kar pomembne, če želiš biti zares dobro pripravljen za novo sezono," je povedal Savšek, ki letos skupaj z družino za mesec in pol prvič odhaja na francoski otok Reunion.

"Letos sem se odločil, da poskusim, kako se da tam trenirati. Tam so trenirale že nekatere druge reprezentance in so bile kar navdušene."

Še kako se zaveda, da ne sme zaspati na svojih lovorikah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ne smem se preveč sprostiti"

Savšek nam je med drugim povedal, da si je že v miru ogledal olimpijsko tekmo, a je takoj za tem poudaril, da se še kako zaveda, da ne sme zaspati na svojih lovorikah. Naslov olimpijskega prvaka mu prinaša še večjo odgovornost.

"Zavedam se, da bom moral še vedno trdo trenirati, da bom lahko še naprej dosegal takšne rezultate. Ne smem se preveč sprostiti. Vseeno pa lahko rečem, da so bili to res lepi trenutki v moji karieri. Morda je malenkost lažje trenirati, ampak se ob tem zavedam, da me bodo konkurenti želeli še toliko bolj premagati."