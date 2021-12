Minister trdil, da so ceste očiščene, potem obtičal v snegu. Razglasili so izredne razmere. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sneg je pretekli konec tedna povzročal velike preglavice voznikom v Srbiji. V nekaterih delih Beograda so ostali brez javne razsvetljave, zato so v njihovem nadzornem centru prejeli trikrat več klicev kot prejšnja leta. Na terenu je 27 ekip, težave še vedno niso odpravljene.

V 24 urah se je podrlo petnajst nosilnih stebrov omrežja javne razsvetljave, zaradi teže snega pa se je pretrgalo veliko kablov.

V občinah Sjenica, Nova Varoš in Lučani so razglasili izredne razmere. V goratem delu je bilo snega včeraj več kot pol metra, višina snežne odeje pa še narašča. Ceste po vaseh so neprevozne.

Minister trdi, da so ceste očiščene in prevozne

"Nobena cesta in noben del avtoceste nista blokirana zaradi snega. Promet po celotni državi poteka nemoteno," je včeraj trdil srbski minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Tomislav Momirović. "Pozivam vse voznike, da se na pot ne odpravijo brez obvezne zimske opreme, saj težave v prometu povzročajo ravno vozila, ki niso pripravljena na sneg," je prek Instagrama in drugih spletnih družbenih medijev sporočil minister.

Saobraćaj ka beogradskom aerodromu odvija se bez zastoja. Više od 1800 putara i više od 800 kamiona i mašina za čišćenje snega širom Srbije je na terenu. Svi državni putevi I i II reda u Srbiji, su prohodni za saobraćaj. pic.twitter.com/LUR1tP8APg — Tomislav Momirovic (@TomaMomirovic) December 12, 2021

Vendar je kmalu tudi sam naletel na težave, saj je njegov avtomobil na postajališču na avtocesti potreboval pomoč pri speljevanju. "Dobro, postajališča bi res lahko bila bolj očiščena," je ob objavi videa reševanja svojega vozila pripisal minister.