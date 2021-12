Sneg povzroča preglavice v Srbiji, številni ostali brez elektrike #foto

Kot še poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, je snežiti začelo že ponoči, ponekod je zapadlo do pol metra snega.

Ponekod ostali brez električne energije

Zaradi velike količine novozapadlega snega je bil moten promet na cesti od Novega Pazarja proti Tutinu in magistralni cesti Novi Pazar–Sjenica. Težak sneg je polomil številne električne drogove. Brez električne energije so med drugim ostali v višjih predelih Občine Lučani in Čačku.

Ekipe elektrodistributerjev so na delu, dostop do okvarjenih daljnovodov pa ovira moker in težek sneg, so sporočili.

Na območju Obrenovca pa je prekinjeno ogrevanje, ker je zaradi snega, vetra in ledu prekinjena dobava premoga v Termoelektrarno Nikola Tesla A. Nekatere bloke termoelektrarne so zato morali ustaviti.

Kaos na cestah

V Beogradu so imeli zjutraj težave na devetih linijah javnega prevoza. Mestno komunalno podjetje je poslalo več sto delavcev, ki čistijo ulice. Sneg je polomil tudi veliko dreves. Podžupan Goran Vesić je meščane zaprosil za potrpežljivost.

V narodnem parku Fruška gora pa so pozvali Novosadčane, naj se ne odpravljajo na sankanje na goro, saj je zaradi množičnega obiska na poti do tja prišlo do prometnega kaosa. V parku so imeli danes več kot 30 nujnih intervencij zaradi vozil, ki so na poti na goro zdrsnila s cestišča zaradi neprimerne zimske opreme, povečini pa je šlo za družine, ki so se odpravile na sankanje.

Sneg tudi v BiH in Severni Makedoniji

O obilnem sneženju danes poročajo tudi iz BiH in Severne Makedonije. Novozapadli sneg je povzročil velike težave v prometu na cestah okoli Sarajeva, številni avtomobili so obtičali. Na območju Srebrenice so zaradi snega ostali brez električne energije. Zapadlo je okoli 20 centimetrov snega, v višje ležečih krajih pa tudi do pol metra.

V Makedoniji je najhuje na območju Kičeva, kjer imajo težave pri dobavi električne energije, zaradi obilnega sneženja na planinah Plačkovica in Osogovo pa so narasle reke na območju Kočanov, kjer že poplavlja kmetijska zemljišča in kleti okoliških hiš, poroča makedonska tiskovna agencija MIA.