Protesti v Srbiji: udeleženci blokirali avtocesto, prišlo je do incidenta

Danes so v Beogradu in več drugih srbskih mestih ponovno potekali okoljski protesti. Udeleženci so med drugim za približno eno uro v celoti zasedli avtocesto pri mostu Gazela v Beogradu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Prišlo je tudi do incidenta, ko se je voznik osebnega vozila poskušal prebiti skozi skupino okoli 20 ljudi in pri tem zadel eno osebo. Zbrani so vozilo brcali, vanj udarjali s transparenti in mu razbili stekla, nato pa so ga spustili mimo.

Zaprtih je bilo tudi več cest v drugih mestih v Srbiji.

Kamere #N1info zabeležile su početak tuče kod Sava centra https://t.co/I3b0qEHU0P pic.twitter.com/vYnps7m3dW — TV N1 Beograd (@N1infoBG) December 11, 2021

Vučić: Vse ekološke zahteve so izpolnjene

Protesti potekajo kljub temu, da je srbski parlament v petek soglasno potrdil spremembe zakona o referendumu, ki so jih zahtevale okoljevarstvene skupine.

Te so že minuli dve soboti organizirale množične prometne blokade po državi, vendar se je po poročanju Tanjuga na ulicah tokrat zbralo manj ljudi kot minulo soboto, protest pa je večinoma potekal mirno in brez incidentov.

Udeleženci današnjih protestov zahtevajo, da se rudnik litija podjetja Rio Tinto izbriše iz prostorskega načrta mesta Loznica, prav tako nasprotujejo izkoriščanju litija v drugih delih države.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petek v odzivu na napoved današnjih protestov dejal, da so vse ekološke zahteve glede Ria Tinta izpolnjene in da so nove zahteve politične narave.