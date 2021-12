V Srbiji protestniki znova zasedli ulice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po vsej Srbiji danes znova potekajo množični protesti proti načrtovani gradnji rudnika in tovarne litija. V Beogradu in približno 50 drugih mestih, med drugim v Kraljevu, Nišu, Šapcu in Valjevu, je na tisoče protestnikov blokiralo promet. V Novem Sadu je izbruhnil hud pretep med mladimi protestniki, več je bilo ranjenih.

Srbska tiskovna agencija Tanjug poroča o številnih blokadah prometa tako v Beogradu kot v drugih srbskih mestih, med drugim o blokadi avtoceste pri Sava centru ter več mostov v Beogradu in Novem Sadu. Na cestah nastajajo veliki zastoji. Mimo spuščajo le reševalna vozila in vozila, v katerih so majhni otroci.

Številni pretepi in incidenti

Poleg tega poročajo o številnih incidentih in pretepih, ki jih po trditvah protestnikov v veliki meri izzivajo skupine provokatorjev in privržencev vlade. Med drugim je tako izbruhnil množični pretep več sto mladih v Novem Sadu, v Beogradu so ljudje s kamenjem obmetavali avtobus javnega prometa, prav tako v Beogradu je kakih 20 nasilnežev napadlo fotoreporterja. Napadeni so bili tudi novinarji v nekaj drugih mestih.

Protesti proti projektu za izkoriščanje litija v dolini Jadra

Gre za nekakšno nadaljevanje protestov s prejšnjega konca tedna. Protestnike, ki se zbirajo na poziv več okoljskih organizacij, so razburile spremembe zakonov o razlastitvi ter o referendumu in ljudski iniciativi, ki naj bi odpirale pot avstralsko-britanskemu rudarskemu velikanu Rio Tintu za izvedbo spornega projekta izkoriščanja litija v dolini Jadra na zahodu Srbije. To bi bila po mnenju ekologov okoljska katastrofa.

Po poročanju srbskih medijev na prizoriščih protestov v Beogradu in drugih mestih ni uniformiranih policistov. A organizatorji shodov na spletnih družbenih omrežjih poročajo o pritiskih na njihove aktiviste in lokalne medije, ki jih policija svari, da protesti niso dovoljeni in da naj se od njih raje distancirajo oziroma o njih ne poročajo.

Politiki se od protestov distancirajo

Srbska premierka Ana Brnabić in notranji minister Aleksandar Vulin sta proteste označila za fašistične, Vučić pa je sporočil, da mu ne pade na pamet, da bi poslušal ulico ali ji celo služil.

Slednji se sicer danes mudi na obisku v dolini Jadra, natančneje v kraju Gornje Nedeljice, kamor se je prišel pogovorit z zaskrbljenimi prebivalci glede načrtov Rio Tinta in svoje vlade.