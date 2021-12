Različica omikron je že na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so potrdili prvi primer okužbe z novo različico koronavirusa.

Nova različica koronavirusa, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poimenovala omikron, se je pojavila tudi na Hrvaškem. Kot poroča časopis Jutarnji list, so prvo hrvaško okužbo z različico omikron potrdili na raziskovalnem inštitutu Ruđer Bošković.

"Analiza je pokazala prisotnost mutacij, značilnih za novo različico SARS-CoV-2," so sporočili z inštituta Ruđer Bošković in dodali, da so o rezultatih obvestili Hrvaški zavod za javno zdravstvo ter zdravstveno ministrstvo, zdaj pa čakajo njuno uradno potrditev.

Okužen poslovnež, ki je medtem že zapustil Hrvaško

Oseba, okužena z različico omikron, ni državljan Hrvaške, temveč tuj poslovnež, ki je na Hrvaško prišel iz Južnoafriške republike in medtem državo že zapustil, še poroča Jutarnji list. V času bivanja na Hrvaškem naj bi bil v stiku z več ljudmi.

Več kot en primer?

Epidemiologinja iz Hrvaškega zavoda za javno zdravje je medtem za hrvaško radiotelevizijo povedala, da so danes prejeli vzorca dveh okuženih, pri katerih obstaja sum na okužbo z različico omikron. Analiza vzorcev bo končana v ponedeljek.

