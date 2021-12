Voznikom prepovedali voziti v zimski jakni. Kazni so visoke!

Voznike, ki to pravilo prekršijo, čaka do 200 evrov kazni, piše revija HAK. Testi nemškega avtokluba (ADAC) so pokazali, da lahko, ko imate med vožnjo oblečeno jakno, naletite še na druge težave. Jakna namreč prepreči pravilno zategovanje varnostnega pasu, ki lahko zdrsne čez trebuh in poškoduje črevesje, jetra ali vranico.

Kot je še pokazala raziskava, varnostni pas pri vožnji s hitrostjo 16 kilometrov na uro, kar je povprečna vrednost ob trku drugega vozila v zadnji del prvega vozila, pri vozniku, ki ima oblečeno zimsko jakno, ne opravi svoje naloge − zavaruje človeka. Enako pravilo velja za otroke in sovoznike, zato svetujejo, da pred vožnjo slečete jakne in ogrejete avto.