V Luciji padel z ladje osem metrov globoko

Ob 1.46 je v naselju Lucija v občini Piran v marini občan padel z ladje na kopno z višine okoli osmih metrov, so v jutranjem biltenu sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci Gasilske brigade Koper so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu reševalcem Prehospitalne enote Obala, ki so ponesrečenca na kraju oskrbeli in nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v Splošno bolnišnico Izola.