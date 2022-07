Ladjo vozil pod vplivom alkohola, ta je po trku s pomolom potonila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ponoči okoli pol tretje ure zjutraj je turistična ladja Morska vila v Splitu trčila ob zahodno obalo in se začela potapljati. Na njej je bilo v času nesreče, po podatkih Jutarnjega lista, 50 potnikov, ki pa so se pravočasno izkrcali s potapljajoče ladje. Nihče se ni poškodoval. Kapitan ladje je plovilo vozil pod vplivom alkohola.

Ministarstvo mora objavilo je kako su u tijeku aktivnosti na poziciji pomorske nesreće na Zapadnoj obali kako bi se more i morski okoliš osigurali od onečišćenja ako dođe do istjecanja goriva iz potonulog izletničkog broda. pic.twitter.com/Dll3xTtID7 — Radio Dalmacija (@RadioDalmacija) July 24, 2022

Iz županijskega gasilskega središča so sporočili, da je zaradi potopitve 21-metrskega plovila morje onesnaženo. Še vedno pa na kraju dogodka poteka intervencija, saj želijo čim bolj omejiti onesnaženje morja z gorivom.

Kapitan opravil test alkoholiziranosti, v krvi imel vsaj en promil

Kapitana so priprli zaradi suma upravljanja ladje v alkoholiziranem stanju, saj je s tem storil kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst prometa. Razkrili so, da so v njegovi krvi izmerili več kot en promil alkohola. Za razliko od kapitana pa preostali trije člani posadke niso bili pod vplivom alkohola.

Potniki so se pravočasno izkrcali s potapljajoče ladje

"Vseh 50 potnikov se je pravočasno izkrcalo z ladje in nihče ni bil poškodovan," so še sporočili splitski policisti.

"Zgodil se je eksces. Ladja je udarila ob obalo, ki je nasproti Inine bencinske črpalke v Splitu, in prišlo je do delne potopitve. Na srečo se nikomur ni nič zgodilo, vendar iz plovila izteka nafta. Izliv smo zajezili, ladjo pa bomo kmalu odstranili iz morja," je povedal inšpektor pristaniške kapitanije Ivica Čikotić.