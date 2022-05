Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo je v Jadranskem morju potonil italijanski vlačilec Franco P. Tri člane posadke od šestih so našli mrtve, dva še iščejo, preživel pa je kapitan ladje, so v četrtek sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo. Vzrok nesreče še vedno ni znan, je danes poročala hrvaška televizija HRT.