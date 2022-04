Na stotine svojcev se še vedno sprašuje, kakšna je usoda pogrešanih članov posadke ruske raketne križarke Moskva, ki je potonila, potem ko sta jo zadeli dve ukrajinski protiladijski raketi neptun. Rusi natančnih informacij o potopu ladje še vedno niso razkrili in trdijo, da je na ladji izbruhnil požar po eksploziji streliva, poveljniška ladja črnomorske flote pa, da je potonila, ko so jo vlekli v pristanišče. Medtem mnoge ruske družine še vedno ne vedo, ali so njihovi sinovi raketni napad preživeli. O njihovi usodi molčijo tudi na ruskem ministrstvu za obrambo.

Dmitrij Škrebec iz Jalte je med prvimi poročal, da je njegov sin na seznamu pogrešanih oseb. Kasneje je na družbenem omrežju zapisal, da so se oglasile še druge družine iz Jalte, Alupke in Sankt Peterburga, "ki prav tako pogrešajo svoje otroke, vojaške nabornike".

"Med pogrešanimi je nabornik, ki ne bi smel videti aktivnih bojev," je še zapisal Škrebec o sinu Jegorju, ki je bil kuhar na ladji in je na seznamu pogrešanih v akciji. "Fantje, kako ste lahko pogrešani v akciji sredi odprtega morja?" se sprašuje.

Dmitry Shkrebets a resident of Yalta, was the first to report that his son was included in the list of missing persons.



Later he wrote in social network that he was contacted by families from Yalta, Alupka and St.Petersburg "whose children are also missing, also conscripts."

2/3 pic.twitter.com/koNWIPmJL9 — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2022

"Trdili so, da so evakuirali vso posadko. To je laž! Kruta in cinična laž!" je dejal Škrebec. Žena Irina je za neodvisno rusko spletno stran Insider povedala, da so med iskanjem sina v vojaški bolnišnici na Krimu videli okoli 200 ranjenih mornarjev.

"Pregledali smo vsakega opečenega otroka," je dejala. "Ne morem vam povedati, kako težko je bilo, vendar svojega sina nisem našla. Tam je bilo 200 ljudi, na krovu križarke jih je bilo več kot 500. Kje so preostali?" se še sprašujejo starši.

"Imel je komaj 19 let, bil je vojaški nabornik"

Julia Civova pa je več dni po potopu Moskve obupno iskala informacije o svojem sinu Andreju. V ponedeljek je prejela klic z ruskega obrambnega ministrstva. Njen sin je bil mrtev.

"Imel je komaj 19 let, bil je vojaški nabornik. Nič drugega mi niso povedali, nobenih informacij, kdaj bo pogreb," je povedala za Guardian in dodala: "Prepričana sem, da ni edini, ki je umrl."

Ruska vojaška ladja Moskva. Kje so mornarji, mnogi svojci še danes ne vedo. Foto: Twitter / ua_industrial

Prikrivanje informacij o 500-članski posadki

"Zahtevamo odgovore," na družbenih omrežjih objavljajo svojci mornarjev, ki so služili na Moskvi, saj na obrambnem ministrstvu po njihovem skušajo prikriti informacije o tem, kaj se je zgodilo z ladjo ali njeno posadko, ki naj bi štela 510 članov.

Skupno število mrtvih, ranjenih in pogrešanih ostaja državna skrivnost. Smrt sina Andreja, še trdi Julia Civova, o kateri prej niso poročali, je šele druga uradno potrjena smrt z vojaške ladje.

Najprej živi, potem pogrešani, nekateri mrtvi

Na Twitterju je objavljen tudi zapis klepeta brata enega od pogrešanih mornarjev z namestnikom poveljnika divizije Bugorskijem. "Najprej so jih obvestili, da je mornar živ, dan pozneje so jih obvestili, da je pogrešan. In danes so sporočili, da je umrl," je v objavi zapisal Škrebec.

"Here is the chat of the brother of one of missing guys with deputy commander of the division Bugorsky.



They were first informed that the sailor was alive, a day later they were informed that he was missing. And today, they reported that he had died," Dmitry wrote in a post.

3/3 pic.twitter.com/7Oz3o4alTt — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2022

"Ruski režim ni bil nikoli zelo transparenten glede žrtev," je dejal Aleksander Gabujev, višji sodelavec moskovskega centra Carnegie, in opozoril na ruske vojaške operacije v Ukrajini in Siriji ali preiskave terorističnih napadov napadov na Beslan in gledališče Dubrovka.

Nove informacije o mladih mornarjih na Moskvi bodo potrdile, da so bili na ladji naborniki, čeprav je Putin to izrecno zanikal in trdil, da so v vojni v Ukrajini udeleženi le poklicni vojaki. Tudi več staršev članov posadke Moskve je povedalo, da so bili njihovi sinovi na ladji res vojaški naborniki in ne poklicni vojaki po pogodbi.

Tiskovni predstavnik urada ruskega predsednika Dmitrij Peskov je danes staršem odgovoril, da Kremelj ne more razkriti nobenih podrobnosti o potopljeni križarki. "Vsa komunikacija poteka le prek obrambnega ministrstva," je po poročanju STA dejal Peskov. "Vse informacije v zvezi s tem posreduje obrambno ministrstvo, mi nimamo pooblastil za objave," je še dodal.

Družine več članov posadke pa so po poročanju Guardiana povedale, da jim je uspelo najti žive družinske člane. Eskender Djeparov je dejal, da je svojega brata Akbarja prepoznal na posnetku, ki so ga objavili pri obrambnem ministrstvu.

Na posnetku se rešeni mornarji z Moskve srečajo z visokim admiralom v Sevastopolu. "Bili smo zelo veseli, ko smo ga videli na posnetku posadke v Sevastopolu," je dejal Djeparov.

"Dan po tragediji je poklical mamo in rekel, da je živ in zdrav. Da naj ne skrbi zanj. Ni nam povedal, kaj se je zgodilo. Kliče nas z različnih številk. Je nabornik od lanskega julija. Zagotovo ni nikoli podpisal nobene pogodbe," je še dejal Djeparov. Na fotografiji so člani posadke potopljene Moskve v Sevastopolu, 16. aprila 2022. Foto: Reuters Meduza, neodvisna ruska spletna stran, ki se sklicuje na vir blizu črnomorskega poveljstva, je sicer navedla, da je umrlo vsaj 37 članov posadke ladje Moskva. Okoli 100 ljudi naj bi bilo ranjenih, medtem ko točno število pogrešanih ni znano, so še navedli.