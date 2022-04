"Rusija želi prikriti zadeve, a posledice so za njo v vsakem primeru lahko katastrofalne" #video

"Če so ukrajinske sile bile tako zmogljive in so imele sposobnost, da so s projektili raketirale in uničile to plovilo, je s tem bistveno načet ponos ruske mornarice, saj moramo vedeti, da so križarke vodilne ladje," je eksplozijo in morebitno večjo poškodbo ruske ladje Moskva komentiral Andrej Androjna , predstojnik oddelka za pomorstvo na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani.

Rusija je v napadu ukrajinskih sil doživela eno večjih vojaških izgub. V spopadih je bila poškodovana poveljniška ladja črnomorske flote, zelo znana raketna križarka Moskva. Križarka lahko nosi 500-člansko posadko in je odigrala pomembno vlogo v konfliktu v Siriji ter tudi pri priključitvi polotoka Krim. Tudi v trenutni invaziji na Ukrajino ima ladja velik strateški pomen.

Androjna: V takšnih primerih dobivamo diametralno različne informacije

"Tudi v primeru bombardiranja te ladje se pojavlja nekakšna kontradiktorna situacija, kot vedno v poročanjih, ki so povezana z Ukrajino in Rusijo. Rusija želi spretno prikriti določene zadeve, če ne gre vedno skladno z načrti, saj imamo dve informaciji, ki sta med seboj diametralno različni. Ena je, da so Ukrajinci zadeli to plovilo, in druga, da je eksplodiralo ladijsko skladišče streliva na plovilu. V obeh primerih so lahko posledice katastrofalne. Najranljivejša točka na ladji je ladijsko skladišče streliva, čeravno je varovano z vsemi varnostnimi sistemi, alarmi in gasilnimi ter protipožarnimi sistemi. Možnost za eksplozijo v takšnem skladišču obstaja. Druga zadeva pa je, ali so ukrajinske sile bile tako zmogljive in so imele to sposobnost, da so s projektili raketirale in uničile to plovilo," je povedal Andrej Androjna.

Ruska vojaška ladja Moskva. Foto: Reuters

"V tem primeru je bistveno načet ponos ruske mornarice, saj moramo vedeti, da je takšno plovilo 'flag ship'. Križarke so vodilne ladje in ponos vsake mornarice. Na svetu ni veliko mornaric, ki razpolagajo s križarkami. Res je, da križarke, kot jih poznamo danes, izginjajo s tega področja in jih zamenjujejo druga sodobnejša plovila. Vendar govorimo o plovilu, ki je sposobno samostojno voditi vse operacije na morju. Lahko jih vodi samostojno ali pa naloge opravlja skupaj z letalonosilko. V tem primeru ji zagotavlja zaščito za izvajanje operacij na morju. Gre za zelo veliko plovilo, ki razpolaga z vso potrebno zaščito, protiletalsko, protipodmorniško in protiladijsko zaščito. Ima tako sisteme za bližnje bojevanje kot tudi za bojevanje na daljavo, saj je opremljena z vodenimi raketami," je o ruskem plovilu povedal Androjna.

Rusi želijo Ukrajino odrezati od morja

"Sam gledam z bolj mornariško obarvanega stališča. Rusi želijo Ukrajino politično odrezati od morja in ji onemogočiti dostop do morja. Z geostrateškega položaja je Rusiji seveda v interesu, da ima dostop do morja. Nenazadnje je to eden izmed glavnih razlogov za priključitev Krima in dostop do Črnega morja. Ta ladja je sodelovala v bojih v Siriji, zato ima Črno morje zelo velik geostrateški pomen," je dodal Androjna.

Rusiji bo prej ali slej zmanjkalo sredstev

"Strinjam se z načinom in zagovarjam osamitev države, ker bi kakršnokoli vojaško posredovanje zahodnih držav samo dodatno poslabšalo in eskaliralo situacijo. Mislim, da se Nato ne sme vključiti v ta spopad, saj bi lahko govorili o spopadu globalnih razsežnosti, česar pa si nihče od nas ne bi želel," je razložil odziv Evrope.

"Enkrat bo Rusiji zmanjkalo vseh sredstev, da bi se še naprej ukvarjala z vojno," je komentiral položaj.

Ali bo Putin po vojni še za ruskim krmilom?

"Zelo težko si predstavljam, da bi Rusija z istim voditeljem plula naprej. Mislim, da bodo enkrat sami spoznali in si bodo zaželeli spremembe na vrhu. Ne zdi se mi mogoče, da bi jo človek, ki se ukvarja s takšnimi dejavnostmi in napade miroljubno državo, odnesel brez posledic," je o nadaljnjem poteku in usodi Putina na čelu Rusije povedal Androjna.