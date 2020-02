"V 70 letih zakona na možu nikoli nisem našla nobene napake"

"Slabe volje in stresa pa se pazite. Prepiranje je najhujša bolezen, sam sebe žreš. Pomoči ni, če takih stvari ne vržeš čez ramo. Od zdaj naprej nič prepiranja in takoj začnite s tem," v smehu naroči Marija.

"Slabe volje in stresa pa se pazite. Prepiranje je najhujša bolezen, sam sebe žreš. Pomoči ni, če takih stvari ne vržeš čez ramo. Od zdaj naprej nič prepiranja in takoj začnite s tem," v smehu naroči Marija. Foto: Matjaž Vertuš

Marija Sahernik iz Remšnika bo junija doponila 90 let. Njen recept za dolgo življenje je poleg domače hrane tudi to, da se med seboj ne prepiramo in živimo v miru. Z možem sta bila poročena 70 let in v vsem tem času na njem ni našla niti ene napake. Čeprav so živeli skromno, so imeli vsega dovolj in so živeli lepo. Tudi zato, ker niso hrepeneli po materialnih stvareh in so cenili, kar so imeli, z družino pa so preživeli veliko več časa in se med sabo pogovarjali.

"Vsega je bilo že veliko, tako žalosti kot veselja. A slabše je prišlo v bolj poznih letih, ne prej. Družinski čas z možem in hčerkami sem strašno lepo preživela z vsem. Brez vsakega kreganja. Bili smo zelo povezana družina," pravi Marija, ki je imela štiri hčerke, prva je danes stara 74 let, druga 71, tretja hči ji je umrla, ko je bila stara 31 let, četrta je danes stara 59. Starejši hčerki jo še vedno vikata, saj je bila takrat takšna navada, pove.

Ko pomisli na svojo preteklost, se danes najraje spominja prav časov z družino. To ko je doma gospodinjila, ji je bilo najlepše. Najprej je skozi čas šolanja spremljala svoje hčerke, ko pa je ena od hčera umrla, sta z možem prevzela tudi vzgojo in skrb za dva vnuka.

Delala je le nekaj mesecev, ko je bila stara okoli 17 let, ko so na Remšniku, od koder tudi prihaja, gradili šolo, sicer je bila doma z otroki in na njivi. Pri 17 letih je imela tudi prvo hčer.

"Tako je bilo včasih. Poročila sem se leta 1949, ko je bila na poti že druga hči. Ker sva z možem že ves čas živela skupaj, ni nihče nikoli nič komentiral, ker sva prvo hči dobila še pred poroko. Takrat to niti ni bilo tako strogo. Tako kot si si lahko uredil življenje, tako pa je bilo, saj tudi denarja ni bilo," se spominja Marija. Foto: Matjaž Vertuš

"Nismo niti vedeli, če je bilo kje kaj slabega"

"Lepo je bilo. Niti nismo vedeli, če je kje kaj slabega in tudi zato je bilo življenje lepše. Televizije ni bilo. Če je kdo imel radio, je bil že gospod," je dejala Marija.

Ko danes sliši za vse, kar se dogaja, kar ne more verjeti, česa vsega so ljudje sposobni. "Včasih slišim zgodbe ljudi, ki svoje otroke pretepajo ali ko se dogaja vse živo. To mi sploh ne gre v račun, kaj ti ljudje mislijo. Nepredstavljivo mi je. Takrat tega ni bilo, tega nisi ne slišal, ne videl. Še posebno, da bi kdo tepel otroke, tega ni bilo. Včasih se dogajajo tako hude stvari, da niti ne bi smeli prikazati, kakšne grozote so na svetu. To meni res ni všeč," pojasnjuje Marija to, da težko spremlja vse slabe novice, ki jih dnevno vidi in sliši.

Tudi prevoznih sredstev ni bilo, tako kot danes. Mož je hodil iz Remšaka v Vuhred, kjer so gradili elektrarno, peš na delo.

"Hodil je okoli dve uri tja, tam trdo delal, nato pa hodil še dve uri domov. Nihče ni gledal na to, ali je bil sneg ali ne, če je bilo treba, je bilo treba. Ko so delali temelje za elektrarno, sva vstajala ob treh zjutraj. S seboj je odnesel tudi hrano, da je imel kaj jesti. Vzeli so s seboj kake kante fižola in so si jih nato pogreli in pojedli," se spominja Marija.

Takšno je bilo življenje, pa nihče ni rekel, da bi bilo slabo, pripoveduje Marija. Foto: Matjaž Vertuš

Takšno je bilo življenje, pa nihče ni rekel, da bi bilo slabo, pripoveduje. "Nihče ni rekel, da je utrujen ali da ne more več. Mož je prišel domov in je še doma pomagal delati. Ko je dovolj zaslužil, si je kupil kolo in je nato s kolesom hodil v službo, njegov oče pa enako in sta kolesarila. Ko je minilo veliko let in je delal v Rušah, si je, tik preden je šel v pokoj, okoli 60. leta, kupil moped. To je bilo naše prevozno sredstvo. Bil je dvosedežni in z njim sva se res super vozila okrog," pravi Marija.

Z možem bi praznovala 70 let poroke

Če mož ne bi zaradi kapi leta 2017 umrl, bi januarja praznovala 70 let poroke. Ne zna povedati, zakaj sta se tako dobro razumela. "Otrok je bil vesel, zelo rad je imel svoje punce in nikoli ni rekel, da bi si želel sina. Zadovoljna sva bila, da smo doma lahko pridelali hrano. Ko smo hišo gradili, smo dobili ob njej še lep kos zemlje in na njej smo pridelali čisto vse. Imeli smo domače kokoši, prašiče, nazadnje tudi eno kravo," pravi Marija.

Meso na jedilniku ni bilo vsak dan, imeli pa so ga in tudi to je bilo domače. "Tudi koline smo imeli bolj na jesen, saj v hiši ni bilo posebnega prostora, kjer bi shranjevali meso. Dali smo ga ven na mraz, večino pa v mast ali na dimnik. Tako smo imeli meso vse dokler se zunaj ni otoplilo in se nikoli ni nič pokvarilo. Je pa bil včasih mraz tako hud, da je zaradi njega pokalo drevje," pove Marija. Tudi ko so dali meso na okno, kjer je bilo bolj mrzlo, jim nihče ni ničesar odnesel. Kradel ni nihče, ker so imeli vsi vsega dovolj, se spominja Marija.

Pomanjkanje je občutila le, ko je bila veliko mlajša. Kot pravi so starši skupaj z njo in bratom le trpeli, saj so bili zelo revni. "Lepi so že bili moji spomini od takrat, a ko se spomniš tega in pomisliš, kakšno življenje imajo otroci zdaj, se tega ne da primerjati. Ni nama bilo slabo, za jesti sva imela, obleke pa kakor je bilo," pove. Kasneje, ko sta z možem živela skupaj, so imeli vsega dovolj. Foto: Matjaž Vertuš

Ni bilo ne časa ne razloga za prepiranje

"Prav tako ni bilo nobenega krega pri hiši. Ni bilo časa in ni bilo razloga. Delo je bilo, jaz sem imela otroke, delala doma in v vrtu, mož je pa tako ali tako delal, da je kaj zaslužil. Bilo je lepo. Bili so dobri in slabi časi, a lepšega je bilo več. Potem, ko so se začele bolezni, tudi v sorodstvu, pa ni bilo več tako lepo. Naša družina je bila zelo velika, gene imamo take, da so vsi dočakali starost okoli 90 let in več," pove Marija.

Mož se je rad ukvarjal z otroki in tudi Mariji je pomagal. "Joj, ko bi bili vsi taki, ko moj mož. Nismo imeli pralnega stroja, on je v potoku pral pleničke. Očistila sem jih jaz in na koncu uredila in prekuhala, pral pa jih je on. On je veliko pomagal, nikoli ni rekel, da česa ne bi. Tudi z otroki se je veliko ukvarjal, zelo rade so se nosile in crkljali so se," se z nasmehom spominja Marija.

Moža se spominja z velikim veseljem. Foto: Matjaž Vertuš

Ne more razumeti, zakaj si danes partnerji ne pomagajo med seboj

Ko družine spremlja danes, ne more razumeti, kako danes živijo. Tudi to, da so mali otroci danes tako nagajivi in razposajeni, ji je nenavadno. "A jaz vedno pravim, da za to niso krivi otroci, temveč starši. Mislim, da starši ne pristopijo pravilno k malim otrokom, da bi jim povedali, kaj je razlog, da so sitni. Manjka jim nič, vsega imajo dovolj, a ko pride čas nagajivosti, je pomemben pravi pristop," pravi Marija.

Na vprašanje, kaj po njenem mnenju današnjim družinam manjka, da ne držijo skupaj kot včasih, je dejala, da to, da bi se usedli in pogovorili. "Tudi pomagati si je treba med seboj. Partner mora drugemu pomagati pri vsem, če ne zmore vsega. Danes so službe in še doma je treba delati, pomagati si je treba. Jaz ne razumem, zakaj eni pomagajo, drugi pa sploh ne in se o tem ne znajo dogovoriti," razmišlja Marija.

Ko sta z možem naletela na prepreko, ali sta bila pred pomembno odločitvijo, sta se o vsem pogovorila. "Če se je kaj delalo, če je bilo treba kaj kupiti, sva se o tem pogovorila. Ne morem razumeti, zakaj tega zdaj ni," pravi.

"Poglejte, kako je bil lep," se zasmeji in pokaže na uokvirjeno skupno fotografijo iz mlajših let. Foto: Matjaž Vertuš

Na vprašanje, ali sta se pogovorila tudi o stvareh, ki so ju pri drugem motile, takoj odvrne, da tega ni bilo. "Nihče ni nikdar nič rekel. Jaz nisem nikoli našla na njem nobene napake, on pa tudi pri meni ni. V 70 letih zakona na svojem možu nisem našla nobene napake," je z nasmehom dejala Marija, ki se moža zelo rada spominja.

Skregala se nista nikoli. "Morda sva kdaj kaj sitnarila pri kuhanju, komu kaj ni bilo všeč, pa je šel ven on ali jaz, ampak za drugim vogalom se mi je pa že smejal ali pa jaz njemu. Zdaj bova šla pa kavo skuhat, je rekel, pa sva bila spet dobre volje. Ne morem reči drugače, kar je res, je res, tako sva imela," se smeji Marija.

Med ljudmi je bilo veliko več spoštovanja

Spominja se, da je bilo med ljudmi veliko več spoštovanja. Ona je spoštovala moža, on pa njo in zato sta se tudi dobro razumela. "Pri mladih pa danes tega ni, zato je pa tako. Stvari so se spremenile, tempo življenja je drugačen. Tudi takrat je bil tempo zahteven, a je bil nek mirni tempo, ustaljen. Takrat nihče ni študiral, poleg tega se med sosedi ni tekmovalo, kdo bo imel nov avto. Danes je pomembno, kaj kdo ima in v tem je veliko krivde. Ljudje nimajo pravega odnosa do drugih," pove Marija.

Po njenem mnenju je danes toliko ločitev zato, ker ni razumevanja med partnerjema. "Ni razumevanja. Tudi ko dva prideta skupaj, je treba človeka dobro spoznati," je dejala Marija, hkrati pa se zasmeje, da je za to, da je svojega moža dobro spoznala, potrebovala nekaj mesecev, sicer pa sta bila soseda. Spominja se, da jo je znal tudi dobro nasmejati.

Po njenem mnenju je danes toliko ločitev zato, ker ni razumevanja med partnerjema. Foto: Matjaž Vertuš

"Ko si gradil hišo, nisi imel česa postaviti vanjo"

V času Jugoslavije, ko je bil še Tito, sta z možem gradila hišo. "Ko si gradil hišo, nisi imel česa postaviti vanjo. Če si imel mizo in dva stola, potem pa počasi dopolnjeval. In za vse so lahko delavci dobili posojilo. Kolikor si imel, si vzel in kupil to, kar si potreboval. Mi smo najprej potrebovali mizo in štiri stole, ker smo bili štirje. Ker stara peč ni več delovala, smo morali na isti način kupiti drugo. In tako se je nabiralo. Eno stvar si odplačal in vzel posojilo za drugo. In tako sva živela čisto do konca, ko sva nazadnje pred kakimi petnajstimi leti kupila čisto novo spalnico. Ni bilo denarja, počasi smo dokupovali eno stvar za drugo," je povedala Marija.

Takrat je bila najbolj pomembna družina, drugo ne. "Ničesar nismo potrebovali. Za jesti smo imeli. Srečen si bil, če si imel kako zobno pasto ali milo za roke, pa še to smo domače delali. Niti potrebe ni bilo po čem. Nihče ni mislil, da mora imeti prav vse. Glavno je bilo, da smo se v družini razumeli," pravi Marija.

"Ničesar nismo potrebovali. Za jesti smo imeli. Srečen si bil, če si imel kako zobno pasto ali milo za roke, pa še to smo domače delali. Niti potrebe ni bilo po čem. Nihče ni mislil, da mora imeti prav vse. Glavno je bilo, da smo se v družini razumeli," pravi Marija. Foto: Matjaž Vertuš

Na vprašanje, kakšen življenjski nasvet bi danes dala svoji prapravnukinji, pove, da že danes pove tudi svoji vnukinji, ki je danes stara že okoli 40 let, da je pomemben predvsem pogovor.

"Med samo se je treba pogovoriti. In biti morajo zadovoljni s tem, kar imajo. Naši na srečo so, so pa tudi takšni, ki niso, pa se pričkajo tudi zaradi tega. Narazen grejo, otroka pustijo. To se ne sme, tega ne bi rada doživela pri nikomur v svoji družini. Vse se je treba pogovoriti. Če njemu kaj ne paše, naj tebi pove, če tebi kaj ne paše, je treba povedati njemu. Če so stvari, mimo katerih drugi ne more, če gre za pitje ali podobno, je treba prenehati s tem. Treba se je usesti in pogovoriti. So družine, v katerih ni nobenega sožitja in spoštovanja, tudi takšne, kjer ima partner raje psa, kot svojo ženo ali moža. Poznam tudi primer, kjer je mož raje izbral psa, kot ženo, ko je ta dejala, da bo odšla – kaj sploh lahko rečeš na nekaj takšnega," se sprašuje Marija.

Od njenih mladih let do danes je življenje popolnoma drugačno

Od tedaj, ko je bila sama stara okoli 30 let, pa do danes, se je življenje popolnoma spremenilo. Niti približno si nikoli ne bi mogli predstavljati česa takšnega, kot imamo zdaj, pove.

"Doživeli smo čas, ko sta prišla radio in televizija in takrat smo dejali, da bo to zares nekaj velikega. Najprej je bila črnobela, prav noreli smo. Pa ko je prišla televizija, je že bila elektrika, kaj pa ko elektrike ni bilo? Niti vode. Po vodo smo hodili drugam. Pa vseeno je bilo lepo. Mislite, da je bilo meni težko dva vedra vode prenesti dvesto metrov? Nikakor. Še z veseljem si prinesel v hišo pravo studenčno vodo," se spominja Marija.

Ko so dobili elektriko in vodo, se je vse spremenilo. Zabavno se ji zdi, ko v primeru, da za kratek čas zmanjka električnega toka, ljudje postanemo kar nervozni.

Z gospo Marijo bi se lahko zaradi njene pozitivne energije in življenjskih zgodb pogovarjali cel dan. Foto: Matjaž Vertuš

"Danes smo zelo razvajeni"

"Pa če kaki telefon crkne, ko gre baterije, je tudi vse narobe. Zdaj smo zelo razvajeni," pove Marija. Telefon ima za takrat, ko ga potrebuje, televizijo pa gleda, ko se ji to ljubi. "Jaz za filme nisem, televizijo pogledam bolj na hitro. Rada pa imam kako domačo glasbo - Slake, Avsenike in to, česar sem navajena. A bi lahko bilo še kaj lepšega," se sprašuje Marija.

Otroke so včasih, ko ni bilo vodovoda, kopali v lavorjih. "Ko so začeli hoditi v šolo, smo skrbeli za to, da so bili vedno umiti, preoblečeni in čisti, toliko pameti smo že imeli, da smo vse prali. Pa doma smo štrikali oblačila. Tudi čevljev še ni bilo tako kot danes. Prvi dve hčerki sta večinoma hodili v šolo v gumijastih škornjih, pomembno je bilo, da so bile nogavice v njih prave, volnene," se spominja Marija.

Ko gre danes v trgovino, samo začudeno gleda, kaj vse je na voljo. Še vedno se ni navadila, ko prebere, od kod hrana prihaja. Foto: Matjaž Vertuš

Kot pravi, se razlika vidi tudi pri otrocih. Ko je vzgajala svoje hčerke, jim ni nič manjkalo. Ko je vzgajala svoja vnuka, je že prišlo do tega, da jima vsega ni mogla kupiti, je bila že razlika pri tem, kaj so si otroci želeli in kaj je bilo na voljo. Z današnjim dnem pa je preteklost težko primerjati, pove. "Od moje vnukinje otrok, torej moj pravnuk, pa danes pri štirih letih hodi v vrtec in že gleda, kaj bo oblekel, pove, da nekaj hoče in nečesa ne," opisuje Marija. Meni, da je bilo to, da včasih otroci niso imeli na voljo toliko stvari, bolje zanje.

"Otroci so bili res zadovoljni, če so kaj dobili in so na tisto tudi bolj pazili. Vedeli so, da ne smejo uničiti. Če danes uničijo kakšno reč, je takoj treba kupiti novo, razlika je zelo velika," meni Marija.

"Pa starši so premalo časa skupaj s svojimi otroki. Tega bi moralo biti več, a ne vem, če bodo ljudje to dosegli," pravi Marija. Sama je bila veliko časa s svojimi otroki. Skupaj so preživljali čas, skupaj so jedli in delali. V veselje jim je bilo, da so skupaj lahko kaj pridelali in opazovali, kako je na vrtu uspevalo. Spominja se, da niso poznali ne paprike, ne paradižnika.

"Ko danes slišiš, kako transporti potekajo in da s posebnimi sredstvi špricajo sadje, da prej dozori, lahko rečeš vsej tej hrani le hvala lepa. Mi smo opazovali in čakali, da je drevo dozorelo in šele nato trgali sadeže z njega," pravi Marija.

Pred pustnimi šemami je pri treh letih ušla na krušno peč

Svoje preteklosti se rada spominja, ko se s kom pogovarja, tako kot se je z nami, sicer pa se ne vrača pogosto nazaj v svojem spominu. Zelo dober spomin ima. Spominja se celo dogodkov iz obdobja, ko je bila stara tri leta.

"Spominjam se, ko smo bili v Halozah pri moji babici, kamor nas je pripeljal ata. Takrat so tudi bili kurenti, a ne takšni, kot so danes. Spominjam se, da sta se dva moška oblekla v kamelo in prišla k hiši. Jaz in brat sva zbežala na krušno peč in tega se spominjam, kot bi bilo danes. Kar vidim, kako so privlekli tisto kamelo," se smeji Marija in doda, da ji očitno njen računalnik v glavi še dobro služi.

Marija se spominja dogodkov izpred 87 let, kot bi se zgodili včeraj. Foto: Matjaž Vertuš

"Od zdaj naprej nič prepiranja in takoj začnite s tem"

In kaj je njen recept, da bomo tudi pri 90 letih tako krepkega zdravja kot ona? Marija pravi, da poleg domače hrane še to, da živiš mirno in se dobro razumeš z ljudmi okoli sebe.

"Radi se imejte, spoštujte se med seboj. Tako svoje družinske člane kot soseda. Prepiranje nič ne pomaga," je prepričana Marija.

Marsikaj se da prebroditi, pove 90-letna sogovornica. In kdo bo to bolje videl, kot mama, ki je izgubila hčer, prababica, ki je izgubila pravnuka, žena, ki je izgubila moža in ženska, ki je poleg marsičesa drugega, kar ji je življenje prineslo, preživela še veliko drugih izgub in kljub temu na življenje gleda pozitivno. "Lepo mi je bilo in lepo mi je zdaj, kaj bi si še lahko želela," pravi, se odkrito nasmeji in nam še enkrat zabiča: "No, zdaj veste, od zdaj naprej nič prepiranja!".

Foto: Matjaž Vertuš